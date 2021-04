Oppositionsparti sejrer ved valget i Grønland

FAKTA: Stort mineprojekt deler vandene i Grønland

Et af de helt store temaer ved valget i Grønland tirsdag er mineprojektet i Kuannersuit, Kvanefjeld, nær byen Narsaq i Sydgrønland.

Bliv klogere på mineprojektet her:

* Forsøgsstation Risø opdagede i 1955 en stor forekomst af uran ved Kvanefjeld (Kuannersuit) seks-syv kilometer fra Narsaq i Sydgrønland.

* Det australske mineselskab Greenland Minerals A/S har i en årrække arbejdet med planer om minedrift i området for at udvinde en række sjældne jordarter, der bruges i elektronik - samt uran og zink som biprodukter.

* I 2016 købte det kinesiske råstofselskab Shenghe Resources en aktieandel i selskabet for 23,5 millioner kroner.

* Mineprojektet har ført til mange protester i Nuuk og andre steder. Der er lokal modstand i Narsaq-området.

* Der er bekymring for, at et affaldsdepot i en stor sø (Taseq) 500 meter over havet med store mængder af giftig fluor og det lavradioaktive stof thorium vil forurene lokalområdet.

* Et dæmningsbrud vil i værste fald kunne true landbrug, fåreholdere og turisme i det naturskønne område samt drikkevandsforsyning til de 1300 beboere i Narsaq, frygter kritikerne.

* Uenighed om Kvanefjeld-minen var en hovedårsag til, at der i februar blev udskrevet valg til Grønlands parlament, Inatsisartut, den 6. april.

* Projektet vil ifølge mineselskabet give Selvstyret skatteindtægter på 1,5 milliarder kroner årligt i 37 år. Det forventes at kunne skabe godt 300 lokale arbejdspladser.

* En rapport om virkninger på miljøet er efter femte forsøg blevet godkendt af det grønlandske selvstyre. Selvstyret rådgives af Grønlands Naturinstitut og Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

* Rapporten er sendt i offentlig høring til 1. juni. Herefter er det op til politikerne i Nuuk, om der skal gives udnyttelsestilladelse til Greenland Minerals. Det vil tidligst ske om 2-3 år.

Kilder: KNR, Sermitsiaq, Politiken, Ritzau.