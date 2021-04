Oppositionsparti vil vinke farvel til 1,5 milliarder årligt

Det grønlandske oppositionsparti står til at få noget af et valg, når grønlænderne i dag skal stemme ved et ekstraordinært landstingsvalg

Det er valgdag i Grønland, og som det ser ud lige nu, kan det komme til at ende i et 'sneskredsvalg.'

De seneste meningsmålinger viser nemlig, at oppositionspartiet Inuit Ataqatigiit (IA) står til at blive det største parti ved valget. Og bliver de det, kommer grønlænderne de næste fire år til at sætte et omdiskuteret mineprojekt på pause - og dermed takke nej til 1,5 milliarder kroner om året.

Venstrefløjen i grønlandsk politik

Formanden for partiet med den voksende popularitet er Múte B. Egede, der har siddet på formandsposten siden 2018. Han vil være buddet på en ny selvstyreformand i Grønland, hvis IA får flertal ved valget.

34-årige Múte B. Egede er buddet på Grønlands nye selvstyreformand, hvis IA løber med valgsejren. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Inuit Ataqatigiit, på dansk Folkefællesskabet, er at sammenligne med SF, og de udgør venstrefløjen i grønlandsk politik.

IA arbejder for anerkendelsen af grønlænderne som et selvstændigt folk og er modstandere af det mineprojekt, der lige nu splitter den grønlandske befolkning.

Minen, der splitter Grønlands befolkning

Mineprojekt på pause

Ifølge IA's partiprogram er nogle af mærkesagerne for partiet at indføre tidligere indsatser på socialområdet og igennem den offentlige indsats styrke forældres børneopdragelse.

Deres primære fokus ligger på at forbedre levevilkårene for grønlænderne og 'lægge grundlaget for fællesskabet i samfundet.'

En anden mærkesag for oppositionspartiet handler om mineprojektet ved Kvanefjeld. Hvis IA får det valg, de står til at få, vil det komme til at betyde, at mineprojektet bliver sat på pause.

- Valget kommer ikke én gang for alle til at afgøre, om projektet bliver til noget, men det er meget klart, at hvis IA vinder regeringsmagten, så vil de trykke på pauseknappen, og så bliver det først den dag, der er et andet politisk flertal, at der ligesom vil komme skub i det igen, fortæller adjunkt hos Grønlands Universitet Rasmus Leander Nielsen.

Debatten om et mineprojekt ved Kvanefjeld har været et af de helt store emner under valgkampen, og selskabet bag, Greenland Minerals, estimerer at projektet vil sikre selvstyret 1,5 milliarder kroner i den grønlandske statskasse hvert år i 37 år.

Men det er ikke uden konsekvenser. For skal man udvinde sjældne jordarter fra minen, vil det også betyde, at man vil grave uran med op.

Rod i regeringen kan være IA's vej til valgsucces

Årsagen til IA's fremgang kan ifølge Rasmus Leander Nielsen skyldes interne magtkampe i det nuværende regeringsparti Siumut og et ønske om politisk forandring.

- Min formodning er, uden vi rigtig har data på det, at både Kvanefjeld og de opslidende magtkampe i Siumut spiller ind i de foreløbige målinger. På et eller andet tidspunkt tror jeg, at vælgerne er klar til at prøve noget nyt, og håbe på at en ny regering vil kunne skabe et bedre liv for dem eller have nogle prioriteter, der ligger tættere på deres kerneværdier, siger han.

Det nuværende regeringsparti Siumut har siden 1979 kun haft én valgperiode fra 2009 til 2013, hvor de ikke har siddet i regering.

