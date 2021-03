Oprørt Biden: - I tænker som neandertalere

Joe Biden er langt fra tilfreds med, at flere amerikanske stater nu dropper restriktioner. Præsidenten mener, at de tænker som neandertalere

Texas gør det, og nu har myndighederne i delstaten Mississippi også besluttet sig for at ophæve alle coronavirus-restriktioner.

Men det huer ikke ligefrem den amerikanske præsident Joe Biden.

Onsdag talte præsidenten om guvernørernes beslutninger, og han kaldte dem for en kæmpe fejl.

- Som nation er vi på nippet til at fundamentalt ændre den her sygdoms natur, når vi får leveret flere vacciner. Det sidste, vi har brug for, er den her neandertaler-tankegang om at alt er fryd og gammen allerede nu, sagde præsidenten.

Og han bakkes op af Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

- Vi har været meget klare i meldingen. Det er IKKE tid til at løsne alle restriktioner. Den næste måned eller to er meget afgørende, siger direktør for CDC Dr. Rochelle Walensky.

Det sidste vi har brug for

- Jeg håber, at alle har indset nu, at de her masker gør en forskel. Vi er på vej til fundamentalt at ændre sygdommens natur, fordi vi har fundet en vej til at vaccinere befolkningen, siger den amerikanske præsident, da han bliver spurgt ind til staternes beslutninger om at lempe på coronarestriktionerne.

- Den sidste ting - den sidste ting - vi har brug for, er 'hulemands-tænkning', hvor man tænker, at alt er fint, og at vi kan tage maskerne af. Den har stadig betydning, understreger Joe Biden fra det ovale kontor i Det Hvide Hus.

En dødsdom

Guvernør i Texas Gregg Abbott har netop meldt ud til de 29 millioner texanere, at det fra 10. marts er slut med restriktioner.

- Afskaffelsen af statslige krav betyder ikke, at det er slut med at tage personligt ansvar og at tage sig af sine familiemedlemmer, venner og andre i ens lokalsamfund.

- Men folk og virksomheder har ikke brug for, at staten fortæller dem, hvordan de skal handle, siger guvernøren ifølge CNN.

Og det har fået en hård medfart.

Sundhedsekspeter mener fortsat, at det er alt for tidligt med den slags, og beslutningen får da også en hård medfart. Tidligere præsidentkandidat og Gregg Abbotts politiske modstander fra Demokraterne Beto O'Rourke kalder det ligefrem en dødsdom på Twitter.

'Det er en dødsdom for texanerne. Tilføj så de 44.000 mennesker, der døde, fordi han (Gregg Abbott) ikke lykkedes med at håndtere coronavirus', skriver

Også epidemiolog Eric Feigl-Ding anser det for at være en mindre katastrofe for delstaten og den generelle kamp mod pandemien i USA.

Har en plan

Antallet af smittetilfælde og hospitalsindlæggelser med covid-19 har de seneste uger været faldende i USA. Alligevel advarer flere sundhedseksperter om, at lempelsen af flere restriktioner kan føre til en ny smittebølge i delstaten.

Især fordi flere af de nye og mere smitsomme coronavarianter er ved at få fat i landet.

Greg Abbott siger tirsdag, at han godt ved, at beslutningen om at åbne Texas 100 procent vil få flere embedsfolk og eksperter til at bekymre sig om, at smitten vil stige i deres lokalsamfund.

Guvernør genåbner Texas 100 procent trods advarsler

Men han tilføjer, at hans genåbningsplan tager hånd om de bekymringer.

- Hvis hospitalsindlæggelser med covid-19 i nogen af Texas' 22 hospitalsregioner overstiger 15 procent i syv dage i træk, så vil en dommer i den region have lov til at indføre coronarestriktioner i det amt, siger Abbott.

Texas bliver den 13. delstat i USA til ikke at have nogen mundbindskrav.