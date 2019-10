Opsigtsvækkende billeder af leder

Den nordkoreanske leder Kim Jong-un har indtaget de hellige bjerge i Korea på sin snehvide ganger.

Det viser billeder fra det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA.

Turen er særlig, fordi Kim Jong-un rider på det ikoniske bjerg Paektu, der stadigvæk en aktiv vulkan og samtidig er det højeste punkt på den koreanske halvø.

Der er fart på! Foto: KCNA/Ritzau Scanpix

Legenden lyder ifølge CNN på, at bjerget er fødestedet for Dangun, der menes at være grundlæggeren til det første koreanske kongerige for 4000 år siden.

Paektu har også en særlig betydning, da den blev et vigtigt punkt, mens der sidste år var fredssamtaler mellem Nord- og Sydkorea. Her mødtes de to landes ledere ved bjerget.

Men det er er næppe fred, der har været mellem Nordkorea og omverdenen den seneste tid.

Således er Nordkorea blevet kritiseret i store vendinger for at affyre test-missiler efter mere end et års pause.

Idyllisk ser det ud. Foto: KCNA/Ritzau Scanpix

Ifølge KCNA var det en stor dag for alle embedsmændene, der fulgte Kim Jong-un på bjerget.

'Efter at have været vidne til de storslåede øjeblikke, hvor han(Kim Jong Un, red.) brugte sin visdom og red Paektu, var alle embedsmænd, der fulgte ham, fyldt med følelser og glæde over, at der vil være en stor operation, der skal ramme verden med forundring igen og være et stort skridt frem mod den koreanske revolution.'

