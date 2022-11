Opsigtsvækkende billeder: Skaber vildt rygte

Der kan have symbolsk betydning, at Kim Jong-un havde sin datter med til inspiceringen af et nyt ballistisk missil tidligere på måneden

Hvem skal følge Kim Jong-un på posten, når han en dag er væk?

Det spørgsmål forsøger alverdens efterretningstjenester at blive klogere på.

18. november fik de måske svaret. Her viste den nordkoreanske diktator nemlig for første gang nogensinde et af sine børn frem for omverdenen.

Foto: STR/Ritzau Scanpix

Har flere børn

Det skete, da han overværede en testaffyring af landets nyeste interkontinentale ballistiske missil. Her viste billeder Kim Jong-un gå hånd i hånd med en ung pige i en hvid dunjakke og røde sko. Hun kan blive den næste i rækken.

Flere internationale medier, herunder britiske The Guardian, skriver, at Kim Jong-uns familieliv er omgærdet af mystik. Ifølge den sydkoreanske efterretningstjeneste har han i alt tre børn: to piger og en dreng.

Derfor vakte det også ekstrem opsigt, da statslederen under testaffyringen af det ballistiske missil ved navn Hwasong-17 havde sin datter Ju Ae med til at inspektion på en militær flyveplads i hovedstaden Pyongyang.

Norske Dagbladet beretter, at det har fået flere til at spekulere på, om netop Ju Ae bliver kørt i stilling til at skulle overtage farmands post, når han en dag stiller træskoene.

Kim Jong-un's søster, Kim Yo-jong, menes af mange at være det mest oplagte bud på hans efterfølger. Foto: AP

Usandsynligt

Ifølge en række internationale eksperter skal man dog være varsom med at udpege den unge datter, der menes at være mellem 10 og 13 år, til Kim Jong-un's aflløser.

Sådan lyder det eksempelvis over for The Guardian fra Nordkorea-ekspert ved International College of Management i Sydney Leonid Petrov:

- Det er usandsynligt, at nogen af ​​kvinderne i Kims familie vil stå alene til at regere i Nordkorea. Skulle det vise sig, at der ikke er mandlige arvinger, tror jeg hellere, at der bliver dannet en kollektiv ledelse bestående af flere personer, hvor kvinderne i familien får centrale lederstillinger.

Han mener i stedet, at der er et andet oplagt bud til en arvetager.

- Skulle der alligevel være en kvindelig arving, er chancerne større for, at det bliver Kims søster, Kim Yo-jong, siger Petrov.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvem der kan overtage magten efter Kim Jong-un. Her giver vi tre bud på, hvordan verden kan se ud uden eneherskeren.