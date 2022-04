Opsigtsvækkende rapport: Har lyttet med på hans telefon

Det sendte chokbølger gennem Europa, da det sidste sommer kom frem, at stats- og regeringschefer var blevet aflyttet gennem et israelsk overvågningsværktøj.

Intet mindre end tre præsidenter, ti premierministre og en enkelt konge kan således alle have været udsat for spionage gennem det israelske spionsoftware Pegasus.

Efterfølgende var blandt andre Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, nødsaget til at skifte sin telefon af frygt for aflytning. En ny rapport slår nu fast, at hans britiske kollega Boris Johnson også er blevet forsøgt aflyttet. En fremmed magt menes at stå bag.

Links til emiraterne

Ifølge rapporten, der mandag blev frigivet af Citizen Lap på Universitetet i canadiske Toronto, er den britiske premierminister mindst ti gange forsøgt aflyttet på sit kontor af ørkenstaten De Forenede Arabiske Emirater inden for de seneste to år.

'Vi bekræfter, at vi i 2020 og 2021 har observeret og underrettet regeringen i De Forenede Arabiske Emirater om flere formodede tilfælde af Pegasus spyware-hændelser registreret på officielle britiske netværk. Disse omfatter blandt andet premierministerens kontor (i Downing Street 10, red.), skriver Citizen Lap ifølge britiske The Guardian i rapporten.

Boris Johnson er blevet forsøgt aflyttet på sit kontor i Downing Street. Foto: Henry Nicholls/Ritzau Scanpix

Sagsøgt af Apple

Pegasus er en spionsoftware, som er udviklet af det israelske firma NSO Group. Det kan forvandle en mobiltelefon til et effektivt aflytningsmiddel.

Apple har efter afsløringerne i The Guardian og franske Le Monde sagsøgt NSO Group. Apple påstår, at NSO Group har brugt Pegasus til at få adgang til brugeres Apple-enheder.

På den måde har selskabet været i stand til at overvåge brugerne, lyder anklagen.

Mobilgiganten mener, at overvågningen kun har været rettet mod et meget lille antal brugere på tværs af flere platforme, herunder iOS og Android.

Flere aviser, herunder franske Le Monde, har beskrevet, at Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, er en af dem, hvis telefon er blevet overvåget.

Deres undersøgelser baserede sig på lækkede lister med 50.000 telefonnumre.

Journalister aflyttet

Foruden Macron har overvågningen potentielt omfattet blandt andre Pakistans nu afsatte premierminister, Imran Khan, Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, og Marokkos konge, Mohammed VI.

Det er endnu ikke bekræftet, om de rent faktisk er blevet spioneret, eller om deres numre blot har været på listen over potentielle mål.

Foruden stats- og regeringslederne indeholdt listen blandt andet numre på to kvinder, der stod den afdøde saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi nær.

Khashoggi blev dræbt og parteret på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i 2018.

USA offentliggjorde i februar en detaljeret rapport fra CIA, hvor den saudiarabiske kronprins anklages for at have beordret eller godkendt drabet.

På listen var blandt andet også en mexicansk freelancejournalist, der blev dræbt ved en vaskehal i Mexico.