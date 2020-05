Opsigtsvækkende teori bag forsvinden

Fredag 1. maj gav Kim Jong-un endelig livstegn fra sig.

Nordkoreas diktator var ellers ikke set i offentligheden siden 11. april.

Mystikken voksede dag for dag, mens rygterne om den kontroversielle leders tilstand tog til. Meldingerne gik på alt fra, at Kim Jong-un var død efter en hjerteoperation, til at han var blevet hårdt såret under en fejlslagen missilaffyring.

Men Nordkorea forblev tavs. Intet officielt blev meldt ud. Før nu. Fredag frigav det nordkoreanske statslige nyhedsbureau KCNA nemlig et billede af Kim Jong-un, som skal have været til stede ved en gødningsfabrik for at indvie den.

Donald Trump besøger Kim Jong-un i den demilitariserede zone på Koreahalvøen 30. juni sidste år. Foto: Kevin Lamarque/Ritzau Scanpix

Mange spørgsmål rejser sig dog fortsat. Blandt andet, hvorfor lederen udeblev fra fejringen af sin farfars fødselsdag 15. april - en stor helligdag i Nordkorea. Den larmende stilhed fra Kim Jong-uns side er dog ikke lig med, at han eksempelvis har været for syg til at deltage.

Det forklarer Nordkorea-ekspert gennem 35 år og seniorforsker på Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS) på Københavns Universitet Geir Helgesen:

- Der har ikke nødvendigvis været noget galt. Faktisk kan det tænkes, at han har fået det ud af det, som han ønskede sig. Nemlig at alle medier rundt om i hele verden skriver om ham igen, efter at han har stået i skyggen af coronavirussen den seneste tid.

Den nordkoreanske leder havde givetvis et konkret formål med sin forsvinden, lyder et bud fra Geir Helgesen.

- Han har jo selv fået den amerikanske præsident til at sende telegrammer og ønske ham god bedring. Netop Trump er den eneste (amerikanske, red.) præsident nogensinde, der har taget Nordkorea seriøst og talt med landets leder.

BLÅ BOG: Kim Jong-un - Nordkoreas unge leder Kim Jong-un har først nu vist sig i offentligheden siden den 11. april. Blive klogere på Nordkoreas unge leder her: * Alder: 36 år (menes at være født 8. januar 1983). * Fødested: Pyongyang, Nordkorea. * Søn af: Den afdøde nordkoreanske leder Kim Jong-il og dennes tredje hustru, Ko Young-hee, som menes at være død af brystkræft i 2004. Kim Jong-un er den yngste af Kin Jong-ils tre sønner. * Nationalitet: Nordkoreansk. * Politisk parti: Koreas Arbejderparti. * Civilstand: Gift med Ri Sol-ju. De to menes at have tre børn, der er født i henholdsvis 2010, 2013 og 2017. * Uddannelse: Kim Jong-un var elev på en kostskole i Schweiz i 1990'erne under et pseudonym. * Han er angiveligt uddannet fra et nordkoreansk militæruniversitet i 2007. * Den 27. september 2010 blev han forfremmet til general i Koreas Folkehær. Dagen efter blev Kim valgt ind som næstformand for partiets militærkommission. * Han overtog lederskabet af Nordkorea, da hans far døde i december 2011. * Ifølge flere medier er Kim Jong-un interesseret i basketball og i at tegne. Ansatte fra den schweiziske kostskole fortæller, at han var en genert dreng, der gik op i skiløb og så op til actionskuespilleren Jean-Claude Van Damme. Kilder: AFP og BBC. Vis mere Luk

Desperat efter nyt Trump-møde

Mens Kim Jong-un sidder sikkert i førersædet som Nordkoreas ubestridte leder, er der kun et halvt år til, at Trump skal på valg og måske mister præsidentposten i USA.

Det scenarie vil være katastrofalt for Kim Jong-uns bestræbelser på at indgå en aftale med USA, som han håber vil løfte mange af de sanktioner, der i årtier har drænet den lunkne statskasse i Nordkorea.

- Faktisk var Trump og Kim Jong-un meget tæt på en aftale, sidste gang de mødtes, om at løfte sanktionerne mod landet på fem specifikke områder, som ikke handlede om våben, men om fødevarer og medicin, siger Geir Helgesen.

USA valgte dog ikke at tro på, at Nordkorea til gengæld ville skrotte 70 procent af sit atomprogram, og derfor faldt aftalen fra hinanden.

- Mit gæt er, at det plager Kim, fordi han ikke ved, hvordan han skal komme i kontakt med Trump igen, som skal stille til valg om et halvt år. Tiden er med andre ord ved at løbe ud for ham, og det ved han godt.

- Der har været en periode, hvor der har været fuldstændig lukket for kontakt mellem USA og Nordkorea, og Kim spekulerer på, hvordan han kan få Trumps opmærksomhed, siger Nordkorea-eksperten.

Sidste gang, den unge statsleder forsvandt i dagevis, var i 2014, hvor han efterfølgende dukkede op med en stok. Her gik rygterne også på, at Kim Jong-un var død. Her viste det sig, at han blot havde fået fjernet en cyste i benet.

