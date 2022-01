Opsigtsvækkende udmelding på golfbanen

Donald Trump var hurtig med en smart bemærkning under en runde golf. Men faktisk kan det blive en realitet

Rygterne har svirret, lige siden Donald Trump under højlydte protester forlod Det Hvide Hus for cirka et år siden.

Stiller den tidligere præsident op til valget i 2024?

Det kan noget tyde på. Ekspræsident er nemlig ikke selv i tvivl om, at han igen kan sætte sig bag skrivebordet i Det Ovale Kontor efter næste valg.

Trump forlod Det Hvide Hus og holdt afskedstale 20. januar 2021.

47. præsident

Selvom 75-årige Trump ikke officielt har meldt sit kandidatur, tøver han ikke med at kalde sig selv for USA's 47. præsident - altså den person, der overtager fra den nuværende og 46. præsident i USA, Joe Biden.

Under en runde golf på en af den tidligere præsidents mange baner, lyder det således fra en af deltagerne, da Trump netop skal til at slå ud fra første hul.

- Nu på tee, USA's 45. præsident!

- Den 45. OG 47!, svarer en selvsikker Trump hurtigt tilbage, før han smækker til golfbolden til stor begejstring for folk omkring sig.

Skulle han vælge at stille op, viser seneste meningsmålinger, at han med længder vil være den mest populære republikanske kandidat.

Ifølge Reuters fører Trump suverænt over Floridas guvernør Ron DeSantis, der ligger nummer to på vælgernes liste over republikanske præsidentkandidater.

Ivrig golfer

Det er ingen statshemmelighed, at Trump er ekstremt glad for at spille golf.

Da nyheden om Joe Bidens sejr gik verden rundt i november 2020, befandt Donald Trump sig eksempelvis på sin golfbane i delstaten Virgina.

En synligt uberørt Trump stoppede ikke med at svinge golfkøllen, men spillede i stedet runden færdig.

Efterfølgende havde USA's 45. præsident endda tid til i ro og mag at lykønske et brudepar, som netop havde sagt ja til hinanden.