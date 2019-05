Optrapning: USA beslaglægger nordkoreansk fragtskib

Forholdet mellem USA og Nordkorea er i disse dage igen blevet sat på hård prøve.

Tidligere på torsdagen affyrede regimet i Nordkorea to missiler på trods af løfter om det modsatte under topmødet mellem præsident Trump og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, i Hanoi tidligere på året.

Torsdag aften oplyser Trump-administrationen således, at den har beslaglagt et nordkoreansk fragtskib, som ifølge amerikanske embedsmænd er blevet brugt til at transportere kul. Det er i strid med internationale sanktioner.

Sådan skriver flere internationale medier, herunder Washington Post.og CNN.

- Dette sanktionsbrydende skib er nu taget ud af ligningen, fortæller John Demers fra det amerikanske justitsministerium.

Skibet, som første gang blev konfiskeret af et andet lands maritime myndigheder i Indonesien i april sidste år, er nu beslaglagt af USA.

- Det er på vej mod amerikansk territorialt farvand, lyder det videre fra det amerikanske justitsministerium

Skibet, som også sejler med tungt maskineri til Nordkorea, er et af landets største.

Donald Trump siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at han 'følger situationen i Nordkorea meget tæt'.

Det er ikke første gang, at nordkoreanske fragtskibe bliver tilbageholdt på grund af mistanke om kulfragtning mellem Kina og det lukkede land på Den Koreanske Halvø.

FN's sikkerhedsråd vedtog i 2017 en resolution, der forbyder Nordkorea at eksportere kul.

Det er første gang, at USA har beslaglagt et nordkoreanske fragtskib for at bryde sanktioner.

FN-rapport: Nordkorea blæser på sanktioner og forbud

Stærkt bekymrende

Nordkorea har torsdag formiddag dansk tid skudt to kortrækkende missiler ud over havet torsdag, oplyser Sydkoreas militær.

Det kommer, mindre end en uge efter at landets leder, Kim Jong-un, personligt overværede testaffyringer af en række missiler og raketter.

Fra Sydkoreas præsidentpalads lyder reaktionen, at affyringerne er 'stærkt bekymrende', og at de ikke hjælper på bestræbelserne for at dæmpe spændingerne på Den Koreanske Halvø.

De to missiler blev affyret i østlig retning ud over havet. De fløj henholdsvis 420 og 270 kilometer og nåede op i 50 kilometers højde, inden de landede i havet, oplyser Sydkoreas militær i en pressemeddelelse.

Opdateres ...

