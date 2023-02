Orbán med opfordring: Godkend Sverige og Finlands Nato-ansøgninger

I næste uge skal det ungarske parlament diskutere Finland og Sveriges ansøgninger om Nato-medlemskab, og i den forbindelse er den ungarske premierminister Viktor Orbán kommet med en opfordring til sine partifæller: Støt ratificeringen af de to landes ansøgninger.

Det skriver Reuters.

Det fortæller Orbán i et ungarsk radioprogram. Her tilføjer han dog, at det ikke er alle hans partifæller fra det nationalistiske parti Fidesz, der er begejstrede for idéen om svensk og finsk medlemskab, hvorfor de vil diskutere emnet yderligere.

Kun to lande mangler

For at Finland og Sverige kan få godkendt deres ansøgninger, som de indsendte kort efter Ruslands invasion af Ukraine, skal alle Nato-lande godkende ansøgningerne.

Og det er kun Tyrkiet og Ungarn, der mangler.

Annonce:

Reuters skriver, at Orbán i radioprogrammet til sidst slog fast, at Ungarn støtter Sveriges og Finlands Nato-medlemskab, men at Tyrkiets bekymringer vedrørende et svensk medlemskab bør høres, for at 'udvidelsesindsatsen' ikke går tabt.

'Tyrkiet er også vores allierede'

Det har nemlig vakt stor vrede hos Tyrkiets præsident Erdogan, at Sverige tillod Rasmus Paludan at brænde koraner foran den tyrkiske ambassade i Sverige. Så stor vrede, at præsidenten kun vil ratificere Finlands ansøgning om Nato-medlemskab.

- Med hensyn til Tyrkiet, så er de også vores allierede, og derfor er vi nødt til at høre, hvad de har at sige, udtalte premierministeren.

- Vi skal være opmærksomme på Tyrkiet, da hele processen i sidste ende kan risikere at gå i stå. Medmindre der er en løsning på Tyrkiets problem, kan udvidelsen mislykkes.

Ungarns undskyldning for ikke at have givet de to lande grønt lys endnu har hidtil lydt, at der er lovgivning, der mangler at falde på plads. Og det er denne, der skal tages op i parlamentet i næste uge.