Orbán taler ud om skandalesag

Viktor Orbán taler nu ud om sagen, hvor hans partikollega blev opdaget til et stort homo-orgie i Bruxelles i Belgien

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, taler nu ud om den yderst omdiskuterede skandalesag, som et topmedlem af hans parti er involveret i.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Han traf den eneste rigtige beslutning, da han undskyldte og trak sig fra sin stilling som medlem af Europa-Parlamentet og forlod Fidesz (regeringspartiet, red.), siger Orbán om det ungarske europaparlamentsmedlem Jozsef Szajer.

Jozsef Szajer blev fredag opdaget i en kæmpe orgie-fest for mænd i Bruxelles i Belgien. Han blev spottet, mens han flygtede ud af et vindue og ned ad et nedløbsrør, da politiet troppede op til orgiet, der brød med landets coronarestriktioner.

Hændelsen har fået politikeren til at trække sig fra politik.

- Jozsef Szajers handlinger er uforenelige med værdierne i vores politiske familie, fortsætter Viktor Orbán.

Partiet, Jozsef Szajer er en del af, og som Orbán står i spidsen for, ytrer sig ofte fjendtligt om homoseksuelle og er imod LGBT-rettigheder. Episoden har derfor vakt mange kritiske røster, og flere kritiserer Jozsef Szajer for at være hyklerisk.

Jozsef Szajer flygtede fra orgie, da politiet kom. Foto: Ritzau Scanpix/Bernadett Szabo

Flere nøgne

Politiet dukkede op til orgiet, fordi de havde modtaget en anmeldelse om, at festen larmede og muligvis brød med coronarestriktionerne. Da politiet ankom, var der mindst 20 mænd, hvoraf flere af dem var nøgne.

Blandt mændene var tre mænd med diplomatisk immunitet. En af dem var Jozsef Szajer. Han blev også fundet i besiddelse af narkotika.

- Narkotika blev fundet i hans rygsæk. Manden kunne ikke fremvise nogen identifikationsdokumenter. Han blev eskorteret til sit hjem, hvor han identificerede sig selv som S. J. (1961) ved at vise sit diplomatiske pas, lyder det fra anklageren i sagen.

Det er dog ikke sikkert, at Jozsef Szajer kan beskytte sig bag sin diplomatiske immunitet. Ifølge EU gælder immuniteten nemlig udelukkende ved et medlems officielle pligter og ikke i privat regi.

Hvilken straf, politikeren såfremt kan se frem til, er usikker. Men han vil tage straffen, hvis den kommer.

- Jeg er ked af, at jeg brød forsamlingsforbuddet. Det var uansvarligt fra min side, og jeg vil tage de sanktioner, der kommer med det det, har Jozsef Szajer tidligere udtalt.

Han bedyrer, at narkotikaen, der blev fundet i hans taske ikke var hans, og han ved ikke, hvordan det er blevet plantet der.