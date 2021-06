Orbán til Tyskland: Accepter at UEFA afviser regnbuefarver

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, beder nu det politiske liv i Tyskland om at acceptere det forbud, som det europæiske fodboldforbund, UEFA, har udstedt inden onsdag aftens EM-kamp mellem Tyskland og Ungarn.

Det gælder et forbud mod at lade regnbuefarver lyse op over EM-stadionet i München.

Han advarer mod at blande sig i ungarsk politik og forsvarer en ny kontroversiel lov, som af mange ses som et angreb på homoseksuelle.

Det er nyhedsbureauet dpa, der har talt med den ungarske premierminister.

- Om stadionet i München eller et andet europæisk stadion skal lyse op med regnbuefarver, det er ikke en beslutning, der kan tages af en stat, siger Orbán.

Han kritiseres rundt om i Europa for en ny lov i Ungarn, der forbyder indhold, som kan fremme homoseksualitet for unge under 18 år. Det gælder både i skolebøger og eksempelvis på film og tv.

Det er ifølge kritikere det seneste eksempel på, at han og hans regering forsøger at udgrænse seksuelle minoriteter.

Selv siger Orbán, at 'regnbuefarverne selvfølgelig hører til i gadebilledet' i den ungarske hovedstad, Budapest.

Han mener, at homoseksuelles rettigheder er beskyttet af den ungarske stat. Men opdragelsen af børn skal ske hjemme hos forældrene.

- Vi beskytter denne forældreopgave, påpeger han.

Det var Münchens borgmester, Dieter Reiter, fra det socialdemokratiske SPD, som ønskede, at regnbuefarverne skulle lyse op over byens stadion onsdag aften. Det afviste UEFA med henvisning til, at det ville være en politisk manifestation.

Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, kalder UEFA's beslutning forkert.

- Det er sandt, at fodboldbanen ikke handler om politik. Det er om mennesker, om fairness, om tolerance. Det er derfor, at UEFA sender det forkerte signal, skriver han på Twitter.

Det er et synspunkt, som den danske fodboldlandstræner, Kasper Hjulmand, har tilsluttet sig.