Orbán udråber sig selv som vinder af valget i Ungarn

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, føler sig sikker på, at han får lov til at blive siddende på posten.

Kort før klokken 23.00 har han udråbt sig selv som vinder af søndagens parlamentsvalg.

Hans parti, Fidesz, fører da også optællingen klart og står til at få to tredjedele af mandaterne.

Over 70 procent af stemmerne er talt op, og Fidesz har ifølge nyhedsbureauet Reuters udsigt til at sætte sig på 135 af de 199 stole i parlamentet. Oppositionsalliancen står til at få 57 mandater.

- Vi har vundet en stor sejr. En sejr så stor, at man formentlig kan se den fra Månen og helt sikkert fra Bruxelles, lyder det fra den EU-kritiske sejrherre ved en valgfest.

Samtidig har landets oppositionsleder, Péter Márki-Zay, erkendt valgnederlaget omkring klokken 23.30 ifølge Reuters. Det er med over 80 procent af stemmerne talt op.

Imens siger Katalin Cseh, der er medlem af EU-Parlamentet og en del af oppositionsalliancen i Ungarn, at 'vi vil blive ved med at kæmpe for vores hjemland'.

- Dette er det resultat, du kan opnå, i et land hvor én person fuldstændig styrer medierne, hvor der ikke er nogen debat, siger hun ifølge Reuters og henviser til Viktor Orbán.

Premierminister Orbán har siddet på magten siden 2010 og vil med en valgsejr gå ind i sin fjerde præsidentperiode.

I sin tid som landets regeringschef har han gennemført reformer af valgsystemet og forandret Ungarn til det, han selv kalder et 'illiberalt', kristent demokrati.

Reformerne har gjort Orbán til en upopulær herre blandt flere politikere i EU, og det er også de reformer, der er årsag til, at et bredt spænd af politikere har kunnet finde sammen i Ungarn.

De seks partier, der har udfordret ham direkte, spænder over alt fra det socialdemokratiske DK til det grønne parti og højreorienterede Jobbik.