Ordkrig mellem EU og Ungarn fortsætter: I fordrejer sandheden

Mudderkastningen mellem Ungarn og EU ser ud til at fortsætte et godt stykke tid endnu.

Gennem de seneste uger har retorikken mellem Ungarn og EU taget til.

Det er sket, efter at landet med den højreorienterede premierminister, Viktor Orbán, i spidsen har lanceret en EU-kritisk kampagne rettet mod blandt andre kommissionsformand Jean-Claude Juncker.

I weekenden sagde Orbán så til den tyske avis Welt am Sonntag, at Frans Timmermans, der er EU-Kommissionens første næstformand, snart også står for skud.

Kampagnen kritiserer EU's migrationspolitik.

EU-Kommissionen har hele vejen igennem afvist påstandene i kampagnen og kaldt dem "faktuelt forkerte".

Mandag gentager Margaritis Schinas, talsmand for EU-Kommissionen, kritikken.

- Kommissionen har været utvetydig i vores mening om kampagnen fra den ungarske regering, som fordrejer sandheden og forsøger at male et mørkt billede af et hemmeligt plot om at fremme migrationen i Europa.

- Uanset om kampagnen angriber vores formand, næstformand eller andre medlemmer eller personale i vores institution, vil vi svare igen og forsvare vores arbejde med samme styrke mod de her usandheder, siger han.

Forleden jokede Frans Timmermans med, at han næppe blev et mål for kampagnen.

- Jeg er sikkert for grim til at komme op på en plakat, sagde han.

Da Ungarn lancerede kampagnen, lagde man et billede op på regeringens officielle Facebook-profil. På billedet var Jean-Claude Juncker.

Billedet var ledsaget af teksten: 'Alle har ret til at kende til forslagene, der i bund og grund bringer Ungarns sikkerhed i fare'.

Den ungarske kampagne har også kørt som reklamer ved busstoppesteder. På billedet fremgår også filantropen George Soros, der er en ungarsk-amerikansk milliardær.

Han har længe været et mål for Viktor Orbán og hans parti, Fidesz.