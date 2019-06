Ordkrig på fuldt blus: - Ramt af mental retardering

Hvis konflikten mellem USA og Iran i forvejen var optrappet, blev den bestemt ikke mindre mandag, da Donald Trump besluttede at indføre nye sanktioner mod landet.

Denne gang var sanktionerne blandt rettet mod Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, som reaktion på, at en amerikansk drone i sidste uge blev skudt ned. Sanktionerne betyder ifølge den amerikanske regering, at iranske værdier for milliarder af dollars indefryses.

Og de nye sanktioner er ikke overraskende ikke blevet vel modtaget i Iran.

Således langer Irans præsident, Hassan Rouhani, tirsdag hårdt ud efter den amerikanske ditto.

I en tv-tale til nationen kalder præsidenten de nye sanktioner for 'uhyrlige og idiotiske', blandt andet fordi ayatollahen ikke har intentioner om at rejse til USA, skriver AP.

Han siger desuden, at de nye sanktioner betyder en 'permanent lukning' af diplomatiet mellem de to nationer, og at Det Hvide Hus er 'ramt af mental retardering'.

Permanent lukning

USA har ellers meddelt, at man er åben for at tale med Iran, men det afviser Iran skulle være tilfældet, blandt andet fordi man har indført sanktioner mod Irans udenrigsminister.

- De forgæves sanktioner mod Irans lederskab og lederen af iransk diplomati betyder en permanent lukning af diplomatiet med den frustrerede amerikanske regering, siger Abbas Mousavi, der er talsmand for det iranske udenrigsministerium.

Ifølge Donald Trump kan de nyeste sanktioner ramme landet i årevis. Fra USA's side er målet med de mange sanktioner at presse Iran til at opgive sit atomprogram og stoppe udviklingen af raketter samt stoppe den militære støtte af allierede i Mellemøsten.

Den nyeste konflikt blussede især op, da Trump trak USA ud af den atomaftale, som den tidligere præsident Barack Obama havde indgået med Iran. Det skete blandt andet, fordi Iran ifølge USA ikke levede op til deres del af aftalen.

Siden har USA blandt andet erklæret den iranske revolutionsgarde for at være terrorister, ligesom Iran af USA beskyldes for at stå bag angreb på to tankskibe i Omanbugten.

