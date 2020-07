Orkestre blæst omkuld: Har mistet alt under coronakrisen

Normalt plejer Gert Jensen og resten af Fredericia Postorkester at spille turisterne i land, når krydstogtskibene anløber byens havnekaj.

På den måde tjener de glade amatører penge til den årlige studietur, seminarer og nye instrumenter.

Men under coronanedlukningen har alt været aflyst, og orkestret er gået glip af 75.000 kroner, hvilket har stor betydning.

- Det er sgu mange penge. Det er stort set hele vores årsindtægt, siger Gert Jensen.

- Det betyder meget. Det går ud over vores ture, seminarer og indkøb af nye instrumenter, forklarer han.

Hjælpepakker hjælper ikke

Gert Jensen har skrevet til medlemmerne af Kulturudvalget i Folketinget i håb om, at de vil gøre noget. Han er nemlig blevet spist af med en afvisning af Kulturministeriet.

‘Som det ser ud lige nu, kan amatørorkestre desværre ikke kompenseres for tabte indtægter i forbindelse med aflyste koncerter med under 350 deltagere,’ skriver Kulturministeriet i et svar til Fredericia Postorkester.

Gert Jensen og Fredericia Postorkester er langtfra de eneste, der er kommet i klemme og har tabt stort på coronavirus.

- Der er forskellige hjælpepakker, men de rammer rigtig dårligt for amatørmusik. Vi er lidt klemt inde mellem alting og står sidst i køen, siger Jonas Viggo Pedersen, generalsekretær i Dansk Amatør-Orkesterforbund (DAO).

Vigtigt for trivsel og velvære

Forbundet tæller cirka 95 orkestre med rundt regnet 3000 musikere, som spiller i blæseorkestre og -ensembler, herunder brass bands, harmoniorkestre og bigbands.

Jonas Viggo Pedersen kan godt forstå, at man fra politisk hold har prioriteret at sikre arbejdspladser og virksomheder med de store hjælpepakker.

- Det er på den ene side forståeligt, men det er virkelig et problem for amatørlyd og kulturen i det hele taget. Amatørmusik er af vital betydning for trivsel og velvære - især i en presset situation.

Der stadig håb

Charlotte Mølbæk, kulturordfører for SF, vil nu tage sagen op politisk.

- Jeg har lagt op til, at vi bliver indkaldt til forhandlinger hurtigst muligt om at forbedre spillestedernes økonomi. De står i en meget akut situation. Min forventning er, at vi i kølvandet på det får fulgt op på andre områder - herunder det her orkester, siger Charlotte Mølbæk, som regner med, at der vil blive set på eksempelvis amatørorkestrene til august.

- På samme måde, som vi på idrætsområdet har givet penge til lokale klubber og foreninger, synes jeg også, det giver mening at kigge på de mere uprofessionelle orkestre og kor for at se, om de er noget, vi mangler at få samlet op på, siger hun.

- Vi har jo en en interesse i, at der stadigvæk lokalt er en masse kulturelle arrangementer, og at alting ikke bliver lukket ned.