Orla Østerby forlader De Konservative efter kontrovers

Folketingsmedlem for De Konservative Orla Østerby forlader partiet, oplyser han i en pressemeddelelse til TV Midtvest.

Han er derfor fremover løsgænger i Folketinget.

Til Avisen Danmark oplyser han, at det sker som en konsekvens af, at han i oktober blev beskyldt for grænseoverskridende adfærd over for sin partikollega Brigitte Klintskov Jerkel.

- Jeg gør det som en konsekvens af partiets håndtering af sagen i oktober, hvor jeg blev beskyldt for grænseoverskridende adfærd over for en kollega, skriver han i en kort besked til avisen.

Sagen kom frem i oktober, hvor politikeren også fik frataget alle sine ordførerskaber.

Det skete, efter at ledelsen i De Konservative blev gjort bekendt med, at han i 2017 udviste krænkende adfærd over for partifællen.

Brigitte Klintskov Jerkel fortalte om de grænseoverskridende episoder til Berlingske, men dengang oplyste hun ikke nogen navne.

Metoo-bombe hos de konservative

Senere tog partiet dog en samtale med de to partimedlemmer, og det var derefter, at Østerby mistede sine ordførerskaber.

- Partiet kan på ingen måde acceptere, at man fysisk og verbalt udsætter en anden for grænseoverskridende adfærd, sagde gruppeformand Mai Mercado i en pressemeddelelse 21. oktober.

Brigitte Klintskov Jerkel fortalte samtidig, at hun havde fået en undskyldning fra Østerby.

- Orla har givet mig en undskyldning, og den har jeg taget imod. Jeg er glad for, at partiets ledelse har håndteret sagen, som de har gjort, sagde hun.

Orla Østerby sagde dengang, at han ikke kunne huske de beskrevne hændelser.

- Men jeg tror naturligvis ikke, at min kollega lyver, så derfor vil jeg gerne beklage og undskylde, at de omtalte berøringer er opfattet som grænseoverskridende. Det må være sket i misforstået kækhed, som så slet ikke er opfattet sådan, sagde han.