Otte partier vil smide ungarsk regeringsparti ud af EU-gruppe

Otte europæiske partier kræver, at det ungarske parti Fidesz, som premierminister Viktor Orbán står i spidsen for, bliver smidt ud af den borgerlige EU-gruppe EPP.

Partierne har skrevet til gruppens formand med krav om en suspendering på grund af store politiske uenigheder. Det skriver den britiske avis Financial Times.

Orbán har blandt andet kritiseret EU's integrationspolitik og kommissionsformand Jean-Claude Juncker.

Fidesz er desuden blevet kritiseret for at ignorere grundlæggende retsprincipper og for at indskrænke ytringsfriheden i landet.

Det græske parti Nyt Demokrati var fredag det seneste til offentligt at gå imod Orbán i EPP-gruppen, der er den største politiske gruppering i Europa-Parlamentet.

I forvejen var der modstand fra partier i Sverige, Belgien, Portugal, Finland og Holland.

EPP er tidligere blevet kritiseret for at beskytte Viktor Orbáns parti.

Formanden for EPP, tyskeren Manfred Weber, har ved flere lejligheder kriseret Orbán. Indtil videre har han dog afvist at suspendere ham.

Manfred Weber, der går efter at blive den næste formand for EU-Kommissionen, har krævet, at Orbán undskylder for sin kritik af EU og ellers blive smidt ud af EPP.

- Alle muligheder er på bordet. Jeg forventer, at han undskylder og stopper kampagnen (mod Juncker, red.), siger Manfred Weber til det tyske magasin Der Spiegel.

Der er planlagt en afstemning om Fidesz' fremtid i EPP 20. marts.

Fidesz står ifølge en meningsmåling til at få 53 procent af stemmerne ved det kommende valg til Europa-Parlamentet i maj. Det vil udløse 13 mandater.

Danmark har kun et enkelt medlem af EPP. Det er De Konservatives Bendt Bendtsen, som ikke genopstiller.

De Konservative har indtil videre ikke været helt tydelig omkring holdningen til Fidesz' medlemskab af EPP.

Partiets spidskandidat til parlamentsvalget i maj, Pernille Weiss, har udtalt, at hun godt kan forstå, hvis Fidesz ryger ud.

Samtidig har hun spillet bolden videre til partiformand Søren Pape Poulsen, da hun mener, at beslutningen må blive taget blandt de partiformænd, der sidder i EPP.