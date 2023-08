Outsider chokerer med førsteplads i Argentinas primærvalg

Den højreorienterede nyliberalistiske argentinske præsidentkandidat Javier Milei overrasker i landets primærvalg søndag.

De første resultater viser, at han har fået flest stemmer med 32,2 procent af stemmerne.

Der foreløbige resultat anses som en afvisning af landets store politiske partier.

Med 65 procent af stemmerne optalt står den konservative opposition til at få 27,6 procent af stemmerne, mens den peronistisk regerende koalition står til 25,5 procent.

Peronisme er en argentinsk ideologisk bevægelse, der kan karakteriseres som centrum-venstre-orienteret.

Resultatet er noget af en lussing til den peronistiske koalition i en tid, hvor Argentina kæmper med en inflation på 116 procent og leveomkostninger så høje, at fire ud af ti i landet lever i fattigdom.

- Det er et historisk øjeblik for os alle, det er utroligt, siger Victoria Villarruel, der er Mileis vicepræsidentkandidat.

Annonce:

Det er obligatorisk for de fleste voksne at stemme til primærvalgene og hver person har én stemme.

Derfor anses primærvalget som en stor generalprøve for valget 22. oktober og giver en klar indikation på, hvem der er favorit til at blive præsident.

Da valgstederne lukkede søndag aften, talte de fleste i kampagnekontorene om Milei, en outsider, der har sagt, at han vil lukke landets centralbank og erstatte den argentinske peso med den amerikanske dollar.

- Mileis vækst er en overraskelse. Dette vidner om folkets vrede mod politik, siger den tidligere konservative præsident Mauricio Macri, da han ankommer til sit partis valghovedkontor.

Op til primærvalget har Milei været den uforudsigelige faktor. Under valgkampen har han holdt rockagtige vælgermøder, der kan minde om dem, den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har holdt.

Han har dog klaret sig meget bedre ved dette primærvalg, end nogen forventede. De fleste meningsmålinger gav ham mindre end en femtedel af stemmerne.

Valgdeltagelsen er på under 70 procent, og det er det laveste for et primærvalg, siden de blev indført i Argentina for over et årti siden.

Vinderen af præsidentvalget i oktober får rigeligt at se til med at genopbygge opbrugte valutareserver, booste eksporten af korn og tøjle inflationen i det latinamerikanske land.