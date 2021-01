Over 3000 anholdt i Rusland

De russiske myndigheder foretog søndag en usædvanlig nedlukning af det centrale Moskva og af andre byer, mens tilhængere af oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj gjorde klar til protestaktioner mange steder i landet.

Hundredvis af politifolk med skjolde, knipler og hjelme har taget opstilling i gaderne i de centrale dele af Moskva, hvor fodgængere nu kun har begrænset adgang.

Det skriver AFP.

Der er allerede gennemført mange anholdelser i Moskva, hvor demonstranter har forsamlet sig. Foto: Maxim Shemetov/Ritzau Scanpix

Russiske politistyrker har søndag anholdt over 3000 mennesker på landsplan under demonstrationerne. Det oplyser overvågningsgruppen OVD-Info ifølge Reuters.

Demonstranterne er gået på gaden, efter oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj blev anholdt ved sin ankomst til Rusland for omkring to uger siden, efter han havde været i Tyskland for at modtage behandling for en forgiftning, han selv mener blev beordret af den russiske regering.

Oppositionsgrupper kræver den fængslede Navalnyj sat på fri fod. De har bebudet store demonstrationer, efter at titusinder gik på gaden mange steder i landet sidste lørdag for at vise deres støtte til præsident Vladimir Putins mest fremtrædende kritiker.

Nogle steder er der målt temperaturer på -42 grader, men alligevel bevægede folk sig på gaden for at demonstrere.

Ifølge den uafhængige overvågningsgruppe OVD-Info blev flere hundreder anholdt allerede lørdag i forbindelse med protester i Sibirien og de østlige dele af landet. Sidste lørdag blev over 4000 mennesker tilbageholdt af politiet.