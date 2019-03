Over 5 millioner underskrifter mod Brexit

En underskriftsindsamling, som blev startet for blot fire dage siden, har nu fået så mange underskrifter, at den er den største i Storbritannien, siden ordningen blev indført

'Lad artikel 50 bortfalde og bliv i EU'.

Sådan lyder titlen på en underskriftsindsamling, som på blot få dage er blevet den største nogensinde i Storbritannien.

Den har søndag aften kort før midnat samlet 5.268.092 underskrifter, og der strømmer fortsat flere ind.

Derved har den nu over 1 millioner flere underskrifter, end den hidtil største, som nåede 4,1 millioner underskrifter. Den kaldte på en ny folkeafstemning om netop Brexit, hvis valgdeltagelsen ikke var høj nok.

Indsamlingen har lige netop også overhalet en igangværende europæisk indsamling, som kæmper imod artikel 13 i dennes nuværende form, da man mener, at den vil indskrænke ytringsfriheden på internettet.

Forskellen på de to indsamlinger er dog, at mens det kun er statsborgere fra lande i Storbritannien, som kan underskrive indsamlingen om at lade artikel 50 bortfalde, så kan alle skrive under på den anden underskriftsindsamling hos Change.org.

Forelægges parlamentet

En underskriftsindsamling skal opnå 100.000 underskrifter, før emnet bliver taget op i det britiske parlament.

Ser man dog på listen over de emner, som på baggrund af en indsamling er blevet debatteret i parlamentet, så ender mange af dem med at blive afvist efter endt debat.

Det får kritikere til at stille spørgsmålstegn ved værdien af den hjemmeside hos parlamentet, som giver mulighed for at starte en indsamling.

Borgerforslag

I Danmark kan man i en forsøgsordning, som blev lanceret 24. januar 2018, samle underskrifter på samme måde i et såkaldt Borgerforslag.

Her skal man samle 50.000 underskrifter inden for 180 dage for at få forslaget fremsat i Folketinget.

Ordningen har også i Danmark mødt megen kritik siden oprettelsen, fordi det også her er let for Folketinget at forkaste forslaget, når det bliver forelagt dem.

Borgerforslag blev etableret med henblik på at styrke borgerinddragelse, og ordningen skal evalueres i næste folketingsår.