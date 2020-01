Overblik: Det ved vi om raketangrebene

Tirsdag aften angreb Iran en luftbase i Irak, som huser koalitionsstyrker fra både USA og Danmark, med 15 raketter. Der er i alt 130 danske tropper på basen, som alle er uskadte.

Angrebet kommer som hævn på det amerikanske droneangreb, der fredag slog den iranske general Qassem Soleimani ihjel. Iran har siden generalens død varslet en 'blodig hævn', men den er altså ikke kommet endnu, da ingen amerikanske tropper mistede livet i angrebet.

Det er dog ifølge krigsforsker Peter Viggo Jakobsen en bevidst handling fra Irans side, at man ikke har slået nogen tropper ihjel, fordi man i så fald ville frygte en gengældelse fra USA.

Endeligt svar

Irans endelige svar bliver i stedet at sende alle amerikanske styrker ud af regionen, skriver Irans præsident, Hassan Rouhani, onsdag på Twitter.

- General Soleimani kæmpede heroisk mod ISIS (Islamisk Stat, red.), al-Nusra, al-Qaeda med flere. Hvis det ikke var for hans kamp mod terrorisme, så ville europæiske hovedstader være i stor fare lige nu.

- Vores endelige svar på drabet på ham bliver at smide alle amerikanske styrker ud af regionen, lyder det fra Rouhani.

'Håber ikke på eskalering eller krig'

Allerede tirsdag aften kom Iran selv med en udmelding om det angreb, de netop havde gennemført.

I et tweet umiddelbart efter Irans angreb skrev den iranske udenrigsminister, Javad Zarif, at modsvaret forholdsmæssigt var passende.

- Iran gennemførte et passende modsvar under FN's artikel 51 om selvforsvar ved at gå efter baser, hvorfra et kujonagtigt angreb mod vores borgere og højtstående embedsfolk blev affyret.

- Vi håber ikke på en eskalering eller krig, men vi vil forsvare os selv mod enhver aggression, skriver den irakiske præsident.

Efter angrebet har den amerikanske præsident, Donald Trump, på Twitter skrevet, at 'alt er godt'. Onsdag kommer præsidenten med endnu en udtalelse klokken 11 lokal tid, hvilket er klokken 17 dansk tid.

Tropper ud af landet

Flere landet har allerede meldt ud, at de trækker deres tropper delvist ud af Irak på grund af den højnede sikkerhedsrisiko i landet.

Det er dog fortsat usikkert, om de danske tropper skal trækkes ud af landet, og der er uenighed blandt de politiske partier.

- Vi skal ikke stikke halen mellem benene og stikke af fra Irak nu. Det vil være at gå Irans ærinde og give Islamisk Stat mulighed for at komme tilbage, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl på vej ind til møde i Udenrigspolitisk Nævn om netop dette emne.

Han henviser til, at Danmark er i Irak som en del af den amerikanskledede koalition, der har til formål at nedkæmpe terrorgruppen Islamisk Stat.

- Hvis vi ikke kan gennemføre den mission, vi er der for, så giver det ikke mening at blive.

- Vi er der ikke for at bidrage til en amerikansk konflikt med Iran. Vi er der for at hjælpe irakerne med at opbygge deres sikkerhedsstyrke.

- Det kræver både, at irakerne ønsker, at vi bliver, og at der er mulighed for at gennemføre missionen, siger De Radikales leder, Morten Østergaard, til Ritzau forud for mødet.