OVERBLIK: Her vil regeringen bygge nye veje og broer

Regeringen afsætter 46,9 milliarder kroner til vejområdet i nyt udspil for fremtidens infrastruktur og 39,5 milliarder kroner direkte til kollektiv trafik.

Samlet set er der nye projekter for 106 milliarder kroner. Det fremgår af udspillet. Det har fået navnet 'Danmark fremad' og er blevet præsenteret torsda

Tæller man igangværende projekter med, løber udspillet op i 160,7 milliarder kroner. Hertil reserveres der knap 13 milliarder kroner til vej- og metroforbindelse til bydelen Lynetteholm i København.

Sammen med transportminister Benny Engelbrecht (S) og indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) stod Wammen for præsentationen af udspillet.

Her indledte han med at kalde udspillet for et 'historisk højt niveau'.

Ifølge regeringen handler det overordnet om 'at binde Danmark stærkere sammen frem mod 2035'. Det skal ske ved eksempelvis at mindske problemer med kødannelse.

- Der bliver lagt op til massive investeringer både i kollektiv trafik og i veje, så vi kan binde Danmark tættere sammen, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Regeringen skal nu forhandle udspillet med de øvrige partier i Folketinget. Wammen proklamerede på pressemødet, at han gerne vil have en 'bred politisk aftale'.

Du kan få hele overblikket over udspillets forskellige tiltag og investeringer herunder.