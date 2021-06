Overblik: Sådan åbner Danmark

Aftale om genåbning af Danmark betyder, at de fleste restriktioner vil være udfaset i september

Efter mere end 12 timers forhandlinger nåede Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige til enighed om yderligere genåbning af Danmark. Aftalen betyder, at de fleste restriktioner vil være udfaset i september.

Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af Justitsministeriet tidligt torsdag. Hele aftalen kan læses her.

- Vi står i en gunstig position i Danmark, hvor der er grund til at gå sommeren optimistisk i møde, siger Justitsminister Nick Hækkerup.

- Smitteudviklingen befinder sig på et stabilt niveau, mens vaccinationen af danskerne kører i et godt tempo, siger ministeren i pressemeddelelsen som begrundelse for den yderligere genåbning.

Hækkerup fastslår, at alle restriktioner - undtagen i nattelivet samt i forbindelse med visse arrangementer og rejser til og fra Danmark – vil være væk i september.

Sundhedsminister Magnus Heunicke understreger, at der er tale om en markant genåbning:

- Smitten er på vej ned, 2,5 millioner mennesker har fået mindst ét vaccinationsstik og det gode vejr arbejder til vores fordel, siger Heunicke.

- Samtidig er det dog vigtigt, at vi fortsat overvåger smitten og slår ned mod lokale smitteudbrud, så vi bevarer epidemikontrollen.

- Her er coronapas et vigtigt redskab, og udfasningen af coronapas vil derfor ske gradvist henover sommeren, siger Heunicke.

Her er hovedpunkterne i genåbningsaftalen: