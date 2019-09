Overhus godkender brexitlov

Det britiske overhus har godkendt lov om at blokere no deal-brexit

Det britiske overhus, House of Lords, har - som ventet - godkendt det lovforslag om at blokere for et brexit uden aftale, som Underhuset vedtog tidligere på ugen.

Det skriver britiske medier.

Lovgivningen tvinger premierminister Boris Johnson til at udsætte brexit, medmindre han er i stand til at lave en aftale med EU, eller parlamentsmedlemmerne godkender 'no deal' inden 17. oktober.

Johnson havde ellers svoret, at han ville få Storbritannien ud af EU 31. oktober uanset om det var muligt at få en aftale i stand eller ej.

Især oppositionen havde derfor mistanke om, at han ville gå målrettet efter at ryge ud uden en aftale, og de har derfor haft held med at få medlemmer af Johnsons eget parti til at stemme imod regeringen.

Boris banket igen: Kinnock får sær hovedrolle

Bortviste medlemmer

Tidligere på ugen kom Johnsons regering i mindretal i parlamentet, og det mindretal blev endnu værre, da Johnson smed de medlemmer af Det Konservative Parti, som havde stemt imod regeringen, ud af partiet.

Lovgivningen, der skulle forhindre et no deal-brexit, blev vedtaget tidligere på ugen af Underhuset, men man havde efterfølgende mistanke om, at Overhuset bevidst ville forhale processen med at godkende lovforslaget.

Lord Ashton of Hyde, der er chefindpisker for Det Konservative Parti i Overhuset, havde dog lovet, at loven ville være godkendt senest klokken 17 fredag, og det løfte kunne de altså holde, idet loven blev godkendt omkring 16.45 fredag.

Som følge af nederlaget i Underhuset har Boris Johnson forsøgt at få udskrevet nyvalg, men det kræver et flertal på to tredjedele, men oppositionen har nægtet at godkende en valgudskrivning før loven om at undgå no deal var vedtaget.

Afviser valg: Boris taber igen, igen

Se også: Johnson holder fast i nyvalg: Corbyns afvisning er fej