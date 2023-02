Overraskede alle: Pludselig stod Trump der

Kunderne på en McDonald's i den lille by East Palestine i delstaten Ohio spærrede øjnene ekstra op, da et hold af sikkerhedsvagter pludselig trådte ind ad døren onsdag eftermiddag lokal tid og begyndte at scanne dem én efter én.

Noget var under opsejling, fornemmede de.

Et øjeblik senere trådte Donald Trump ind ad døren og gav sig til at tale med kunder og ansatte, inden han uddelte en håndfuld røde 'Make America Great Again'-kasketter, bestilte noget mad og gik igen.

- Så snart ham fra Secret Service trådte ind ad døren og begyndte at bippe os alle, vidste jeg, at der var noget i gære. Vi,der sad i restauranten, kiggede på hinanden, som for at sige, kommer han virkelig herind?, og det gjorde han, fortæller en af de tilstedeværende på restauranten.

- Han kastede om sig med kasketter, som om det var et tv-show, fortalte nogle jokes, og så gik han igen.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet...

'Trump Spring Water' i hundredvis blev delt ud til de fremmødte indbyggere. Foto: Ritzau Scanpix

Trump fortsatte ud på parkeringspladsen og hoppede ind i en af bilerne i den ventende kortege, inden han og hans entourage, der blandt andet bestod af sønnen Eric Trump, satte kurs mod lufthavnen.

Fortvivlede borgere: Revser Biden og hylder Trump

Allerede i weekenden annoncerede Donald Trump sit besøg i den lille by beliggende mellem delstaterne Ohio og Pennsylvania til stor glæde for byens knap 5000 indbyggere.

I silende regn tog de imod den tidligere præsident, der håber på at komme tilbage i Det Hvide Hus til næste præsidentvalg.

- VI VIL HAVE TRUMP!

- TRUMP 2024, råber de i kor, da kortegen af sorte biler med tonede ruder drønede forbi og gjorde holdt ved en lokal brandstation.

Fortvivlede borgere

Her var få, udvalgte medier til stede, da Trump gav en ti minutter lang tale uden at tage imod spørgsmål fra hverken indbyggere eller pressen.

Annonce:

- Vi har fortalt jer højt og tydeligt, at I ikke er glemt. Vi står sammen med jer, vi beder for jer, og vi vil kæmpe med jer, indtil I får den hjælp, I fortjener, lød det inde i varmen ifølge NBC News.

Artiklen fortsætter under billedet...

I mellemtiden stod Ekstra Bladet side om side med finske, amerikanske og britiske medier udenfor.

Dave Slaton, der har boet i East Palestine i mange år, håber, at Trumps visit kan få Biden-regeringen til 'endelig at få fingeren ud':

- Jeg finder det meget underligt, at præsidenten prioriterer at flyve til polen og så med tog til Kiev fremfor at blive i landet og anerkende ulykken her i East Palestine. Det er en meget ulykkelig sag, og vi i byen har selvfølgelig mange ubesvarede spørgsmål, men ikke nogen at stille dem til, fortalte han til Ekstra Bladet.