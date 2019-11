Overraskende drejning: Bare kom an

Mod de flestes forventninger melder Det Hvide Hus ud, at den amerikanske præsident, Donald Trump, ønsker, at der kommer en rigsretssag mod ham i Senatet.

Sådan lyder det fra Det Hvide Hus' talsperson Hogan Gidley ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ønsket kan nok lyder mærkværdigt, men det er en af de eneste måder, at de største parter i den såkaldte Ukraine-sag kan vidne.

- Præsident Trump vil have retssagen i Senatet, da det tydeligvis er det eneste kammer, hvor han kan forvente retfærdighed og modtage behørig proces i forhold til den amerikansk forfatning, lyder det fra Gidley, der fortsætter:

- Vi forventer, at vi endelig kan høre fra vidner, der faktisk har vidnet og muligvis deltaget i korruption - personer som Adam Schiff, Joe Biden, Hunter Biden og den såkaldte whistleblower for at nævne et par stykker.

I det amerikanske system foregår det således, at hvis Repræsenteres Hus afgør, at Trump skal stilles overfor den nationale domstol, skal denne beslutning sendes videre til Senatet, der endeligt skal beslutte, om der skal gennemføres en fuld rigsretsag.

Det er samtidig værd at bemærke, at der er republikanerne, der har flertallet i Senatet. Et flertal, der næppe vil gå imod Trump, hvorfor han med stor sandsynlighed kan føle sig sikker, hvis sagen når så langt,

Kandidat-kamp

Alt imens der i løbet af den seneste uge i Repræsentanternes Hus har været stribevis af høringer af vidner, der skyder med skarpt mod præsidenten, er der ligeledes gang i den helt store kamp om at blive Demokraternes nye præsidentkandidat.

Således er en af hovedpersoner i selve Ukraine-sagen Joe Biden, der var vicepræsident under Barack Obama, med i opløbet om at blive præsidentkandidat.

Her kæmper han blandt andet mod senator Elizabeth Warren, senator Amy Klobuchar, borgmester i South Bend, Indiana, Pete Buttigieg og senator Bernie Sanders.

