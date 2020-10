Overvurderer dødelighed

Donald Trump overvurderer voldsomt dødeligheden ved amerikanske influenza-epidemier i sit seneste tweet. Det sker for at underspille faren ved corona

Donald Trump forsøger med alle midler at forvandle sin egen coronasvaghed til styrke ved det kommende præsidentvalg om under en måned.

Natten til tirsdag dansk tid blev Donald Trump udskrevet fra militærhospitalet Walter Reed National Military Medical Center efter at have været indlagt i flere dage som følge af blandt andet høj feber og vejrtrækningsproblemer.

Men på trods af at præsidenten modtog intensiv pleje i lægernes kamp for, at hans tilstand ikke skulle forværres, ser han efter sin coronaindlæggelse ikke med nye øjne på sygdommen.

Tværtimod.

Trump blev efter sin udskrivning hentet af helikopteren Marine One og fløjet direkte til Det Hvide Hus. Foto: Ritzau Scanpix

Overdriver influenzadødelighed

Efter at have sundet sig i løbet af natten har Donald Trump tirsdag formiddag amerikansk tid sendt en ny byge af tweets afsted, der mildest talt nedtoner faren for corona.

'Influenzasæsonen er på vej! Mange mennesker hvert år - nogle gange over 100.000 - på trods af en vaccine, dør af influenza. Har vi valgt at lukke vores land ned? Nej, vi har lært at leve med den, ligesom vi skal lære at leve med corona, der i de fleste befolkningsgrupper er langt mindre dødelig!!!!' skriver præsidenten på Twitter.

At op til 100.000 amerikanere årligt dør som følge af influenza, som Trump tweeter, er dog svært at genkende.

Influenzatal urealistisk høje

Igennem de seneste ti år er i gennemsnit årligt omkommet 35.900 amerikanere af influenza. Det viser opgørelser fra det amerikanske center for sygdomskontrol, CDC.

I skrivende stund har USA registreret 208.433 døde af corona, ifølge WHO's coronaregister.

Dermed fortsætter præsidenten med at tale pandemien ned, ligesom han umiddelbart efter udskrivelsen sagde, at man 'ikke skal være bange for covid'.

Overmenneskelig behandling

Mens han var indlagt på Walter Reed National Military Medical Center, modtog Donald Trump i flere omgange ilt.

Samtidig har han fået epolamedicinen remdesivir, der har vist sig effektiv til behandling af coronapatienter med vejrtrækningsproblemer, ligesom han har fået steroid- behandling med præparatet dexamethason, der dæmper immunforsvarets aktivitet.

Læg dertil eksperimentel og potentielt banebrydende behandling med laboratoriefremstillede antistoffer, der teoretisk set kan reducere coronavirussens mulighed for at trænge ind i luftvejene.

- Præsidenten er formentlig den eneste patient i verden, der har modtaget den specifikke kombination af medicin, konstaterer Dr. Jonathan Reiner, professor i medicin ved George Washington University, over for CNN.

Osteopaten Sean Conley leder Trumps hold af livlæger. Foto: Ritzau Scanpix

Kunne 200.000 døde være undgået?

Trumps topbehandling står i skærende kontrast til den behandling, titusindvis af amerikanere uden sygeforsikring har fået.

Derfor får den amerikanske præsidents fortsatte laissez faire-holdning også hårde ord med på vejen fra amerikanske læger.

- Der er (næsten, red.) 210.000 amerikanere, som er omkommet de seneste måneder på grund af den dårlige håndtering af pandemien. Majoriteten fik ikke mulighed for at få den type behandling, siger epidemiolog Dr. Seema Yasmin til CNN

Også den svenske statsepidemiolog, Anders Tegnell, kommenterede ved et pressemøde tirsdag Trumps holdning til pandemien.

- Den data og information, vi har til rådighed, tilskriver, at vi skal tage sygdommen alvorlig, lød det ifølge Aftonbladet.