På hospitaler og plejehjem kan mundbind stadig skulle frem

Mens danskerne fra tirsdag kan droppe mundbindet, når der besøges butikker og købes ind, ser det ikke ud til at forsvinde helt fra samfundet.

Skal man besøge indlagte på hospitalet eller bedsteforældre på plejehjemmet, kan der stadig være krav om mundbind og coronapas.

Det anbefales i hvert fald, at både sygehuse og plejehjem så vidt muligt stiller krav om mundbind fremadrettet.

- Der er jo ingen, der har lyst til at være den, der bærer smitten ind på et sygehus eller plejehjem, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde onsdag.

Her er det endelig blevet bekræftet, at coronarestriktioner fra tirsdag er fortid, som landets medier har kunnet berette hele dagen.

Hos Kræftens Bekæmpelse er man glad for indstillingen om fortsat at bruge mundbind og coronapas på landets sygehuse.

- Når man er indlagt for at få behandling for sin kræftsygdom - eller er forbi for at få kemoterapi eller stråler - skal man føle sig tryg og ikke være bange for at blive smittet, siger afdelingschef Pernille Slebsager i en pressemeddelelse.

Hos Astma-Allergi Danmark, en patientforening blandt andet for folk med astma, opfordrer man til fortsat at bruge mundbind flere steder.

Ifølge direktør Anne Holm Hansen taler forening dagligt med borgere, der er nervøse for den bratte genåbning.

- De har været forsigtige og flere har været isolerede gennem snart to år, og vi er bange for, at de nu bliver endnu mere afskærmede for resten af samfundet, siger hun i en pressemeddelelse.

På onsdagens pressemøde er det blev annonceret, at langt de fleste og mest indgribende restriktioner bliver fjernet.

Det skyldes blandt andet, at der er mange vaccinerede i Danmark. Samtidig er der relativt få indlagt.

Derudover er det en helt anden variant, der dominerer nu end tidligere. Og den er mildere end tidligere varianter.

Det var derfor en glad og optimistisk statsminister, som tonede frem for danskerne.

- I aften kan vi begynde at sænke skuldrene og finde smilet frem igen, lød det fra Mette Frederiksen (S).

- I aften er en milepæl, vi står med en utrolig god nyhed, vi kan nu fjerne de sidste restriktioner i Danmark.

- Det markerer en overgang til en ny tid for os alle sammen, sagde hun.

Siden den første dansker blev testet positiv for covid-19 i februar 2020, er der holdt over 20 coronapressemøder.

Det første blev holdt 11. marts 2020, da store dele af Danmark blev lukket ned i to uger. Det - måske foreløbig - sidste blev afholdt 26. januar 2022. Altså mere end 22 måneder senere.