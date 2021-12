På trods af kritik: Vil underskrive kontroversiel aftale

Mandag rejser justitsminister Nick Hækkerup til Kosovo - blandt andet for at underskrive omdiskuteret aftale

På trods af rapporter om tilstandene i fængsler i Kosovo, hvor blandt andet vold med knytnæveslag og spark mod indsatte møder skarp kritik, rejser justitsministeren nu til landet for at underskrive en politisk erklæring.

Justitsminister Nick Hækkerup og minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen rejser mandag til Kosovo for at underskrive en politisk erklæring, der blandt andet handler om leje af 300 fængselspladser.

Det sker, i forbindelse med at justitsminister Nick Hækkerup sammen med Dansk Folkeparti, SF og De Konservative har forhandlet en aftale om at udvide fængselskapaciteten.

Skarp kritik af forhold i fængsler

Målet er, at det skal gøres muligt at håndtere op mod 1000 flere indsatte end i dag, og en af metoderne bliver at leje fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte fra tredjelande.

Ekstra Bladet har tidligere erfaret, at ambitionen er at leje sig ind i ét fængsel i Kosovo, der skal bygges om, så det lever op til de danske standarder.

I samme artikel beskrives en rapport, hvor Europarådets torturkomité kritiserer både vold og korruption i fængsler i Kosovo.

Juridisk chef hos Dansk Institut mod Tortur og næstformand i Europarådets torturkomité Therese Rytter udtalte i den forbindelse til Ekstra Bladet, at rapporten viser, at der er flere områder, hvor de ikke lever op til de danske standarder, og at det tager lang tid at gøre op med en kultur med vold og dårlige afsoningsvilkår.

Fængslet i Pudujevo er at af de fængsler i Kosovo, som har modtaget skarp kritik fra Europarådets torturkomité. Foto: Kosovo Correctional Services

Ministrenes besøg

Ifølge Justitsministeriet er formålet med Nick Hækkerup og Flemming Møller Mortensens besøg at underskrive en politisk erklæring, der 'blandt andet handler om leje af 300 fængselspladser og om samarbejde om grøn energi på udviklingsområdet'.

Det skal foregå i den kosorvariske regeringsbygning mandag eftermiddag.

Ifølge Ritzau er der kun fire partier med i aftalen, fordi flere af de øvrige partier faldt fra undervejs.