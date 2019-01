På vej mod historisk katastrofe: - Måske forstår han ikke at det har konsekvenser

Siden 22. december 2018 har USA ikke haft et fuldt funktionsdygtigt statsapparat.

I stedet er hundredtusindvis af offentligt ansatte beordret til at blive hjemme, mens andre hundredtusinder har fået besked om at passe deres arbejde, selvom de ikke kan få udbetalt løn.

Det er konsekvensen af, at landets politikere ikke har kunnet blive enige om et budget, og derfor er der reelt ikke afsat penge til at betale mange offentligt ansatte i landet.

Og situationen ser lige nu ud til at være mere eller mindre fastfrosset, idet Donald Trump hårdnakket holder fast i, at han vil have penge til at finansiere en mur på grænsen mellem USA og Mexico, og ellers vil han nedlægge veto mod alle budgetter.

På vej mod rekord

For Trump blev tingene på ingen måde lettere af, at Demokraterne efter årsskiftet har fået flertal i Repræsentanternes Hus, hvorfor Trump og Republikanerne bliver nødt til at blive enige med Demokraterne, før et budget kan blive vedtaget.

Den hidtil længstvarende nedlukning eller 'shutdown' af det amerikanske statsapparat fandt sted i perioden mellem 16. december 1995 og 6. januar 1996. En periode på i alt 22 dage.

Men det tyder ikke på, at der er nogen der for alvor vil sætte sig i selen for at løse den nuværende hårdknude og forhindre en kedelig rekord, og fredag truede Donald Trump med, at nedlukningen kunne vare 'månedsvis eller årevis'.

Så galt ender det dog næppe, vurderer Niels Bjerre-Poulsen, der er lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

- Men på den anden side er der mange, der mener, at det er anderledes end andre shutdowns, fordi der ikke er tale om en konkret forhandling, men det handler derimod om en præsident, der ikke tilbyder et eller andet, men som bare vil have sin vilje, siger Niels Bjerre-Poulsen til Ekstra Bladet.

Dele af USA's nationalparker er blevet lukket ned. Alligevel har tre mennesker mistet livet i landets nationalparker, der p.t. står uden eller med begrænset personale. Foto: AP

- Han vil gøre det igen

Og den nuværende situation passer også Demokraterne fint rent politisk, da meningsmålingerne peger på, at befolkningen bebrejder Trump for den nuværende hårdknude. Derfor er de heller ikke klar til at give sig.

- Demokraternes argument er også, at hvis de giver sig på dette punkt, så vil Trump gøre det igen og igen og lukke regeringen ned, hver gang han ikke får det, han vil have, siger han.

Imens begynder følgerne af nedlukningen så småt at ramme rundt omkring i USA, hvor det ikke alene betyder, at offentligt ansatte ikke får deres løn, men at andre virksomheder også rammes af, at de offentligt ansatte ikke bruger deres penge i lokale virksomheder.

Det viser blandt andet en reportage fra Washington Post i den mindre by Ogden i Utah, hvor caféer må lukke tidligere, fordi de har færre kunder end normalt, da offentligt ansatte tøver med at bruge penge.

Fakta: Den amerikanske shutdown Selvom Trump i første omgang havde vist velvilje mod at underskrive et budget, hvor der ikke var finansiering til hans grænsemur, endte han alligevel med at kræve penge til muren. Det første i sidste ende til, at det amerikanske statsapparat lukkede ned 22. december, da der ikke kunne opnås flertal i Senatet. Nedlukningen har betydning for i alt 800.000 ud af 2,1 millioner offentligt ansatte. Cirka 400.000 mennesker skal stadig passe deres job, da der er tale om vitale funktioner for samfundet. De vil dog først få udbetalt løn med tilbagevirkende kraft, når der er vedtaget et budget. De øvrige 400.000 har derimod ikke arbejdet siden statsapparatet blev lukket ned, og de får heller ikke løn på et senere tidspunkt for de manglende arbejdsdage. Foreløbig er tre mennesker omkommet i landets nationalparker, hvilket menes at skyldes, at der ikke er noget personale i parkerne. Nedlukningen er den tredje i 2018. Den første fandt sted mellem 20. og 23. januar, mens den anden fandt sted i de første ni timer af 9. februar 2018. Den anden nedlukning havde dog reelt ingen betydning, idet nedlukningen foregik i nattetimerne, og der var vedtaget et budget inden arbejdsdagen begyndte. Vis mere Luk

- Det begynder virkelig at blive kritisk for de mennesker, der ingen løn får, og det begynder også at blive kritisk, når folk, der er ansat i sikkerhedskontroller i lufthavnen, siger, at de ikke har råd til at blive ved og i stedet sygemelder sig eller finder jobs i private virksomheder, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Allerede nu er flere lufthavne da også ved at blive ramt af et usædvanligt stort antal sygemeldinger blandt sikkerhedspersonalet, meldte nyhedsbureauet AP søndag.

Transportmyndighederne har anerkendt, at der er et øget antal sygemeldinger i starten af året. Foto: AP

Har ikke noget overblik

De menneskelige konsekvenser har Donald Trump dog ikke omtalt endnu.

- I en eller anden underlig forstand er det måske også, fordi Trump ikke umiddelbart har noget overblik over, at det rent faktisk har konsekvenser for folk rundt omkring, at man lukker regeringen ned. Det er, som om det bare er en symbolsk ting for ham, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Trump holder fast i at han vil have en mur - om end han senest har sagt, at den godt må være af stål i stedet for beton. Foto: AP

En mulig løsning på den fastlåste stillingskrig kan være, hvis Trump giver Demokraterne indrømmelser i forhold til de såkaldte 'Dreamers', der er børn af illegale immigranter, som Obama-regeringen gav mulighed for at arbejde lovligt i USA.

Alternativt må de folkevalgte republikanere selv træde til og bidrage til en vedtagelse med to tredjedele af stemmerne for dermed at overstråle præsidentens veto.

Stirrekonkurrence

Det tyder dog ikke på, at de foreløbig er villige til sådan en model, idet Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, har lovet, at man ikke vil stemme for noget, som Trump ikke bakker op om - selvom der ellers tidligere var enighed om et budget.

- Det, man måske vil se, er republikanske senatorer, der begynder at falde fra og sige, at de gerne vil stemme for. Og det lægger jo et vist pres på Mitch McConnell, der skal sige, at det ikke kommer til afstemning, hvis præsidenten ikke kan lide det.

- Så der er mange bolde i luften, men det er lidt endt med et spil, der går ud på, hvem der blinker først, siger Niels Bjerre-Poulsen.