Påbud til Paludan: Må ikke deltage i Folkemødet

Rasmus Paludan får påbud af Bornholms Politi mod at deltage i Folkemødet i denne uge.

Det fremgår af et svar fra politiet, som Paludan har lagt frem på Facebook.

Påbuddet gælder fra 14. juni klokken 07 til 18. juni klokken 12.

I den periode må stifteren af partiet Stram Kurs ikke opholde sig 'i og omkring arrangementsområdet i og omkring Allinge'.

Han kan i sidste ende blive fjernet af politiet, hvis han bryder påbuddet.

Stor fare

Påbuddet er kommet, selv om Paludan i et partshøringssvar har argumenteret for, hvorfor han burde kunne deltage.

Politiet argumenterer med, at Paludans deltagelse i Folkemødet kan være til fare både for ham selv og for Folkemødets øvrige deltagere.

Desuden har Politiets Efterretningstjeneste (PET) ifølge Bornholms Politi orienteret om, PET's personbeskyttelse af Paludan 'ikke vil være muligt at opretholde', hvis han deltager i Folkemødet mod PET's anbefaling.

Et af Rasmus Paludans modargumenter lyder dog, i følge det svar Paludan har modtaget fra Bornholms Politi, at 'alle ville være i større fare, hvis der kom et påbud'.

Du kan se hele svaret til Rasmus Paludan i Facebook-opslaget herunder:

Sikker afstand til Mette

Blandt deltagerne i Folkemødet er en række af landets toppolitikere anført af statsminister Mette Frederiksen (S).

- Påbuddet fra Bornholms Politi kom i går den 12. juni 2023 kl. 16.30. Mener politiet virkelig, at det er mere sikkert at stå i det fri 100 meter nord for Kongeskærskolen end at holde debatterne indendørs på selve skolen? Nej, naturligvis ikke, skriver Paludan blandt andet på Facebook.

Ifølge Paludan handler det om, at politiet vil tvinge ham til at holde debat et sted, hvor Paludan - ifølge ham selv - vil være truet maksimalt, men hvor han er i 'sikker afstand' til Mette Frederiksen.

Det fremgår af politiloven, at hvis mindre indgribende midler ikke er tilstrækkeligt, kan politiet om nødvendigt frihedsberøve den eller dem, som udgør faren.

Kan klage

Paludan har tidligere på Facebook meddelt, at han vil deltage i Folkemødet uanset hvad. Han kalder desuden afgørelsen for 'ulovlig'.

Paludan har mulighed for at klage over påbuddet til Rigspolitiet.

Folkemødets formål er at styrke det danske demokrati ved at mindske afstanden og øge tilliden mellem borgere og beslutningstagerne. Det sker via et hav af politiske debatter og kulturelle indslag under Folkemødet.

Ekspert: - Usædvanligt

Administrerende direktør i tænketanken Justitia Jacob Mchangama udtalte i weekenden til Ekstra Bladet, at et eventuelt påbud kunne være i strid med Paludans ytringsfrihed.

- Som jeg kender Folkemødet - og jeg har deltaget i ganske mange - så virker det ikke som et område, hvor der er allerflest ekstremister. Så medmindre der ligger en meget konkret fare, så er det meget vidtgående, at man afskærer Paludan fra at deltage, siger han og fortsætter:

- Påbuddet er udstrakt til så stort et område, at det skurrer meget i ørerne i forhold til hans ytrings- og forsamlingsfrihed.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Rasmus Paludan.

