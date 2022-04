Pakistans premierminister må gå af efter tillidsafstemning

Pakistans premierminister, Imran Khan, må gå af efter at have tabt en tillidsafstemning sent lørdag aften.

174 af de 342 medlemmer i Pakistans parlament stemte imod ham, skriver den pakistanske avis Dawn.

Oppositionen havde brug for mindst 172 stemmer for at afsætte premierministeren.

Khan og hans støtter har forsøgt at blokere for tillidsafstemningen, efterhånden som det stod klart, at han ikke længere havde et flertal bag sig.

Premierministeren havde håbet, at han kunne håndtere den politiske krise i landet ved at udskrive valg i løbet af kort tid. Derfor opløste han i sidste uge parlamentet.

Men torsdag satte Pakistans højesteret en kæp i hjulet på den plan og afgjorde, at afstemningen skulle finde sted senest lørdag.

Parlamentet samledes klokken 10.30 lokal tid lørdag. Tillidsafstemningen blev indledt klokken 23.58, efter at Khan og hans parti havde trukket den til det sidste, skriver Dawn.

Efter Khans afgang er næste skridt for parlamentet at vælge en afløser.

Oppositionsleder Shehbaz Sharif ses som favorit til at overtage posten som premierminister. Han er bror til Nawaz Sharif, der var Pakistans premierminister to gange i 1990'erne, inden han blev væltet ved et militærkup i 1999. Siden vendte han tilbage på posten i 2013, men blev erklæret uegnet til embedet i 2017.

Ingen pakistansk premierminister har siddet i en hel embedsperiode, siden landet blev selvstændigt i 1947 – og Imran Khan er den første, der er afsat som følge af en tabt tillidsafstemning, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den tidligere cricketstjerne nød udbredt popularitet, da han blev valgt som premierminister i 2018 med det magtfulde pakistanske militærs støtte.

Men han mistede sit flertal i parlamentet, da et mindre parti trak sig ud af hans koalitionsregering.

Oppositionen kritiserer ham for ikke at have fået økonomien på sporet igen efter coronakrisen.

Han har heller ikke indfriet sine valgløfter fra 2018 om at udrydde korruption og gøre Pakistan til et velstående land, der er respekteret internationalt, mener oppositionen.

Både den og flere iagttagere mener, at Khan har mistet militærets opbakning, men det afviser premierministeren selv.

Khan har hævdet, at USA står i spidsen for et internationalt komplot for at fjerne ham fra magten. Han har ikke fremlagt nogen beviser, der kan bakke op om den påstand.

Umiddelbart inden afstemningen sent lørdag aften trådte Underhusets formand gennem de seneste knap fire år, Asad Qaiser, tilbage. Han er medlem af Khans regeringsparti, Pakistan Tehreek-e-Insaf.

Tillidsafstemningen blev derfor sat i gang af en politiker fra oppositionen, der overtog den tomme formandsstol.

Qaiser hævder, at han har set et diplomatisk notat med bevis for, at der ligger et udenlandsk komplot bag ønsket om at vælte Khans regering, skriver nyhedsbureauet dpa.

Qaiser vil nu gå til højesteret med dokumentet, tilføjer han.

Khan sagde fredag aften, at han nægter at anerkende en kommende regering dannet af den nuværende opposition.

- Jeg vil ikke acceptere en importeret regering, sagde han med henvisning til det påståede komplot.

- Jeg er klar til kamp, tilføjede han ifølge Reuters.

Den politiske krise i landet truer stabiliteten i atommagten med de 220 millioner indbyggere.