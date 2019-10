Paludan angriber Instagrammer: - Han minder næstmest om Hitler

Rasmus Paludan går nu hårdt til Instagrammeren Anders Hemmingsen, efter de to har delt et opslag om hinanden på henholdsvis Facebook og Instagram.

- Grunden til det her er selvfølgelig, at det er fuldstændig uklart i det, han lagde op, hvad der er 'fake'. Er det opslaget, han lægger op, eller er det hele Stram Kurs, og det jeg har sagt i to år, der er 'fake'?

- Jeg kan i hvert fald sige til dig, at der er rigtig mange, der ikke har kunnet se det, for jeg er blevet kimet ned både skriftligt og telefonisk, siden han lagde det op, siger Rasmus Paludan til Ekstra Bladet.

Politisk agenda

Rasmus Paludan mener nemlig, at Anders Hemmingsen har delt opslaget for helt bevidst at påvirke ham politisk.

- Han har jo en politisk agenda ligesom Ekstra Bladet og det landsforræderiske møgsvin fra Esbjerg, Poul Madsen.

- Det er nu engang sådan, at ham her Anders Hemmingsen har en enorm magt. Den magt benytter han til at gennemføre sine politiske synspunkter. Og der er man fuldstændig magtesløs som almindeligt menneske over for den magt, han har, når han lægger sådan noget ud.

- Synes du ikke, det er lidt voldsomt at dele deres adresse og telefonnummer på den måde?

- Nej.

- Men du har jo en stor rækkevidde?

- Intet i forhold til, hvad han har. Han har over 250.000 følgere på Instagram (red; han har faktisk 876.000), og jeg har 16.000.

- Men 16.000 mennesker er trods alt også ret mange?

- Nu er det jo ikke alle 16.000, der når at se det.

- Du skriver, at hvis nogen kan formidle kontakt, så ville du blive glad for det. Er det en opfordring til, at de skal møde op på den adresse, du har offentliggjort?



- Nej, det synes jeg ikke. Men det er jo fuldstændig rigtigt, at når jeg ikke kan få fat på ham, så ville jeg da blive meget glad, hvis nogen kunne få fat i ham og sige, at han skal lade være med at genere mig på den måde.

Minder næstmest om Hitler

Begge opslag er blevet slettet på henholdsvis Instagram og Facebook. Rasmus Paludan forklarer, at han slettede sit opslag med det samme, da han så, at Anders Hemmingsen havde slettet sit.

- Mit ønske var sådan set ikke at lære ham, at han skulle opføre sig ordentligt i sit liv, for det ville være en fuldstændig umulig opgave. Man kan ikke gøre dårlige mennesker til gode mennesker.

- Han er også for gammel til det. De her karakterbrister, han har, dem kan man ikke ændre, når han har den alder, han har.

Anders Hemmingsen kaldte blandt andet Rasmus Paludan for en 'lille hidsigprop', da Ekstra Bladet talte med ham tidligere mandag. Netop den udtalelse er ikke faldet i god jord hos partilederen.

- Nu har han jo aldrig mødt mig, så at sige, at jeg er en lille hidsigprop, det kan han jo ikke vide. Lille er jeg i hvert fald ikke, det ved alle, der har set billeder af mig. Jeg ville ønske, jeg var lidt mindre, men så må man spise mindre.

- Men der er jo intet, der tilkendegiver, at jeg er hidsig. Jeg er nok noget af det mindst hidsige, der er. Jeg er fuldstændig rolig, siger Rasmus Paludan.

- Ved du godt, at det oprindelig opslag er lavet af nogle andre?

- Det er underordnet. Jeg ved godt, at Anders Hemmingsen udelukkende er blevet kendt ved at modtage ting og trykke 'gem som'. Med andre ord er han ikke den store producent af værker, for at sige det på en pæn måde.

- Ufatteligt ikke-kreative mennesker kan også blive meget, meget rige på det kreative marked. Det er han da et eksempel på. Så tillykke med det.

- Hvis han gerne vil svine vores parti for at være et racistisk lorteparti, så kan han godt gøre det. Men så må han skrive under med sit eget navn.

- Så skal jeg nok svare på det og fortælle ham, at han minder mig næstmest om Adolf Hitler i hele verden. Førstepladsen er jo taget.