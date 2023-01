Paludan-drama: Tyrkiet indkalder dansk ambassadør til samtale

Rasmus Paludan har længe været et kendt navn i Danmark, men hans seneste demonstration i Sverige har givet ham international omtale på et helt nyt niveau

Tyrkiet har fredag haft Danmarks ambassadør i Tyrkiet til samtale blandt andet på grund af 'angreb på Koranen'.

Det oplyser unavngivne kilder i Tyrkiets udenrigsministerium.

Fredag eftermiddag bekræfter det danske udenrigsministerium, at den danske ambassadør har været til samtale.

At indkalde en ambassadør til samtale betragtes generelt som et markant diplomatisk værktøj, som sender et stærkt signal til ambassadørens land.

Danmark er særligt havnet i tyrkernes søgelys, efter at den dansksvenske politiker Rasmus Paludan torsdag meddelte, at han fredag vil brænde tre koraner i København - blandt andet ved Tyrkiets ambassade.

Paludan brændte en koran foran Tyrkiets ambassade i Stockholm lørdag for knap en uge siden. Det har forværret forholdet mellem Tyrkiet og Sverige.

Ifølge Reuters ønsker det tyrkiske udenrigsministerium, at de danske myndigheder forhindrer, at Paludans koranafbrændinger fredag finder sted.

En kilde fra ministeriet kalder ifølge Reuters Paludans varslede handlinger en 'provokerende handling, der udgør en hadforbrydelse'.

I Danmark kræver det ikke en tilladelse af en demonstration, da det er omfattet af grundlovens bestemmelser om forsamlings- og ytringsfrihed.

Man skal dog informere politiet, så det kan sikre en fredelig afvikling. Politiet laver herefter en konkret vurdering af den enkeltstående demonstration.

Det har tidligt fredag eftermiddag endnu ikke været muligt at få fat i den danske ambassadør i Tyrkiet eller i Rasmus Paludan.

Paludans koranafbrændinger er blevet en del af et storpolitisk spil om muligt svensk Nato-medlemskab. Sverige ansøgte sidste år sammen med Finland om at blive en del af Nato. Hidtil har Tyrkiet dog nægtet at give grønt lys.

Nato-medlemskab kræver et ja fra samtlige 30 Nato-lande.

Rasmus Paludan sagde torsdag til den svenske avis Aftonbladet, at han vil brænde en koran foran Tyrkiets ambassade i København hver fredag, indtil Tyrkiet går med til at lukke Sverige ind i Nato.