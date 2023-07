Paludan: - Jeg kan kun grine ad det

Rasmus Paludan tager ikke Tyrkiets arrestordre alvorligt. Men han havde forventet, at det ville ske

Det anspændte politiske forhold mellem Sverige og Tyrkiet fortsætter.

Fredag kom det frem, at den offentlige anklager i hovedstaden Ankara har udstedt en arrestordre på Rasmus Paludan, der i januar gennemførte en koranafbrænding foran den tyrkiske ambassade i Stockholm.

Arrestordren er dog ikke noget, der bekymrer Rasmus Paludan.

- Jeg kan ikke gøre andet end at grine ad det her. Jeg har alligevel ingen planer om at rejse til Tyrkiet, siger Paludan til Ekstra Bladet.

Intet ulovligt

Paludan mener heller ikke, der er noget at komme efter juridisk:

- Først og fremmest er der en grundlæggende regel inden for international ret, der siger, at lande kan ikke straffe andre landes statsborgere for noget, de gør i deres eget hjemland.

- Dette er en handling begået af mig som svensk statsborger i Sverige, og den svenske anklagemyndighed har tilbage i marts truffet en afgørelse om, at der ikke skete noget ulovligt, da jeg brændte en koran af. Så jeg har ikke overtrådt svensk lov, siger Paludan.

Rasmus Paludan fotograferet på Folkemødet 2023. Foto: Jonas Olufson

Absurd og latterligt

- Havde du forventet, at det her kunne ske?

- Jeg havde helt klart forventet, at det var en af mulighederne. Det er absurd og latterligt. Jeg havde tænkt, at det kunne ske, men jeg tager det ikke alvorligt.

- Er det i din interesse at skabe politiske spændinger mellem Sverige og Tyrkiet?

- Sådan vil jeg ikke formulere det. Men det er i min interesse at påvise de store religiøse og kulturelle forskelle, der er mellem svenskere og tyrkere, siger Rasmus Paludan.

Godt en uge efter koranafbrændingen i Stockholm gjorde Rasmus Paludan det samme foran den tyrkiske ambassade i København. Foto: Finn Frandsen/POLFOTO

Det behager mig

Det er ikke kun i Tyrkiet, Sverige er kommet i unåde i forbindelse med koranafbrændinger.

Torsdag kom det frem, at Irak har beordret Sveriges ambassadør i Bagdad til at forlade landet, ligesom de har hjemkaldt deres øverste diplomat i Sverige. Spændingerne er foreløbig kulmineret med, at Irak har forbudt al handel med svenske virksomheder.

Det skete, efter Sverige gav grønt lys til en koranafbrænding foran Iraks Ambassade i Stockholm torsdag.

- Hvordan har du det med, at dine handlinger er blevet noget, der trækker så stor international opmærksomhed?

- Jeg er den mest verdensberømte nulevende dansker.

- Er det noget, der behager dig?

- I det omfang, at det er muligt for mig at komme ud med mine politiske synspunkter, så behager det mig.