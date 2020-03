Paludan klar til pressemøde med Mette F.

Rasmus Paludan er mødt op til pressemøde med statsminister Mette Frederiksen i Spejlsalen i Statsministeriet. Pressemødet er sat til at gå i gang klokken 19. Rasmus Paludan forklarer om sit fremmøde:

- Vi interesser os for ledelsen af landet. Der går mange rygter, så det er relevant, at vi er her, siger Paludan.

Han oplyser, at han er til pressemødet for sit eget onlinemedie Frihedens Stemme.

Rasmus Paludan har meldt sin ankomst til pressemødet med statsminister Mette Frederiksen. Foto: Anthon Unger