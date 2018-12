Pamper-formand førte kniven: Smed whistleblower på porten

Kort tid før bestyrelsesformand i Akademikernes A-kasse Allan Luplau skulle gå af, fik han smidt whistlebloweren – der afslørede ham og ledelsen i flere kritisable forhold – på porten.

28. december modtog vicedirektør Lars Kreutzmann således et anbefalet brev med en opsigelse. I en efterfølgende pressemeddelelse meldte a-kassen ud, at det var en enig bestyrelse med Allan Luplau i spidsen, der stod bag opsigelsen.

Fyringen kommer blot otte dage før, at bestyrelsesformand Allan Luplau og de to næstformænd trækker sig ved et repræsentantskabsmøde 4. januar 2019.

Dermed gik der kun lidt over tre måneder fra Lars Kreutzmann i midten af september råbte vagt i gevær til bestyrelsen, til han selv røg ud.

– Nu vil jeg sammen med min fagforening få læst opsigelsen grundigt igennem, før jeg tager stilling til, hvad jeg skal gøre, siger han til Ekstra Bladet.

Lars Kreutzmann har i et internt notat, som Ekstra Bladet er i besiddelse af påpeget, at Allan Luplau havde deltaget i flere af de private vinarrangementer hjemme hos den fyrede direktør Michael Valentin, som a-kassen medlemmer betalte.

Endvidere at Luplau kendte til nogle af udgifterne til Valentins fødselsdagsreception, der løb op i en pris på 400.000 kroner, samt at Luplau havde udstyret Michael Valentin med en hjemmel til at chikanere tillidsrepræsentanter, så de søgte væk fra a-kassen, hvilket Luplau har afvist.

Allan Luplau og resten af den tilbageværende ledelse vil ikke uddybe over for Ekstra Bladet, hvorfor Lars Kreutzmann røg ud. Luplau vil heller ikke svare på, om hans habilitet i forhold til at opsige Lars Kreutzmann. I pressemeddelelsen i forbindelse med fyringen lyder det blot:

– (...)Vi har desværre måttet konstatere, at det af forskellige årsager ikke har været muligt at samle den resterende ledelse efter Michael Valentin i et fælles fortsættende konstruktivt samarbejde. Det har vi taget konsekvensen af.

Næstformand i whistleblower-foreningen Veron, Anders Kærgaard, har siden været ude i medierne og tage afstand fra opsigelsen, som han mener ligner en hævnaktion.

Det samme gør professor på institut for økonomi og ledelse på Aalborg Universitet Anders Drejer, der har fulgt sagen tæt.

– Alt erfaring og forskning med whistleblowere viser, at det – der typisk sker – er, at man bliver udstødt. Og lige præcis her har Luplau jo i den grad en grund til at ville have hævn over ham(Lars Kreutzmann, red.). Så det er fuldstændig klassisk.

– Begrundelsen for opsigelsen er samtidig noget af det mest vattede, jeg har læst, så jeg kan ikke se andet end, at den her sag følger det mønster vi kender om whistleblowers – og at det er tale om en regulær hævnaktion, siger han.

Tillidsrepræsentant: Tak til Lars

I følge tillidsmanden i Akademikernes A-kasse Thomas Høyer-Nielsen, så er de ansatte i a-kassen meget taknemmelige over, at Lars Kreutzmann turde råbe vagt i gevær:

– Det er relativ kort tid Lars har været i Akademikernes A-kasse, så der er mange af medarbejderne, som ikke kender ham, men medarbejderne har udtrykt meget stor taknemmelighed over, at Lars har fået blotlagt de uacceptable dispositioner, der har fundet sted. Det er vi Lars kæmpe tak skyldig for, siger han.

Thomas Høyer-Nielsen påpeger, at han ikke kender detaljerne bag fyringen, men mener, at bestyrelsen bør have en særdeles god forklaring:

– Som situationen er, bør det være tungtvejende og saglige argumenter, der ligger til grund for beslutningen.

Magisterforening: Ordentlig behandling til whistleblowere

I Dansk Magisterforening understreger forhandlingskonsulent Per Alm, at det er vigtigt, at whistleblowere som Lars Kreutzmann får en ordentlig behandling:

- Vi kender ikke detaljerne i den konkrete sag, og derfor kan jeg ikke gå ind i den. Men generelt mener jeg, at det er nødvendigt at sikre whistleblowere en god behandling, så vi ikke skræmmer andre fra at stå frem med ting, der bør komme til offentlighedens kendskab.

- Som whistleblower læner du dig i sagens natur ud og peger på nogle kritisable forhold, som måske medfører, at du selv falder i unåde i toppen af organisationen. Her går det selvfølgelig ikke, at man risikerer at miste sit eget levebrød, fordi man er med til at sætte spotlight på nogle kritisable forhold, som ellers formentlig ikke var kommet for en dag.

- Hvis man som whistleblower ikke bliver anerkendt for sit mod til at råbe op, bliver det generelt svært at få opbygget den nødvendige tiltro til whistleblowerordninger, så de kan komme til at fungere succesfuldt på det danske arbejdsmarked. Ordningerne risikerer at ende som politisk korrekt tilbehør i virksomhedens udstillingsvindue, som ingen tør benytte sig af, hvis whistlebloweren mister sit ansættelsesforhold.