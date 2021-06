Panama Papers viser vej til 433 millioner kroner i skat

Tilbage i 2016 betalte skattemyndighederne 6,4 millioner kroner for at få fingrene i data fra de såkaldte Panama Papers.

Dokumenterne havde samme år afsløret omfattende skatteunddragelse via skattely i det mellemamerikanske land Panama.

Nu er Skattestyrelsen ved at være færdig med at gennemgå dokumenterne. Og købet ser ud til at være en særdeles god investering.

Gennemgangen har nemlig afsløret skattepligtige beløb for knap en milliard kroner. Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at cirka 433 millioner kroner kan opkræves i skat. Af dem er 131 millioner kroner allerede betalt tilbage.

April sidste år viste tal, at der var fundet 939 millioner kroner i skattepligtige beløb. Det havde her ført til krav for 411 millioner kroner.

Ifølge skatteminister Morten Bødskov (S) viser sager som Panama Papers, hvordan der spekuleres i at undgå at betale skat.

- Med Skattestyrelsens indsats sørger vi umiddelbart for, at de pågældende ikke slipper afsted med at snyde fællesskabet.

- Derudover er regeringen fuldt fokuseret på at styrke indsatsen mod organiseret skattekriminalitet, siger han i meddelelsen.

I beløbet skal der tages højde for udfaldet af flere sager, der er rejst af Skattestyrelsen ved domstolene, oplyses det.

115 personer og 83 selskaber har modtaget skatteopkrævninger. Det har altså foreløbig givet 131 millioner kroner i kassen.

Der ventes ikke yderligere kontrolsager. Det skyldes, at alle personer og selskaber fra afsløringerne er identificeret.

Det kan dog ikke udelukkes, der kommer flere, hvis myndighederne får fingre i flere oplysninger.

- Skattestyrelsens arbejde med de flere tusinde dokumenter og mails har vist, at skattely og international skatteunddragelse desværre også er et problem her i Danmark, lyder det fra Bødskov.

Han glæder sig derfor over, skattekontrollen blev styrket i marts.