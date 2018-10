Pape i kovending: Nu bøjer han sig for Støjberg

Inger Støjberg (V) inviterer statsborgere fra særligt udvalgte lande til at komme og arbejde i Danmark.

For nu skal det være lettere for folk fra en række udvalgte lande at få arbejdstilladelse i Danmark. Det fortalte udlændinge- og integrationsministeren på et pressemøde onsdag, hvor hun, sammen med erhversminister Troels Lund Poulsen (V), fremlagde en række tiltag, der skal tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

Men ikke fra alle lande.

Det taler kraftigt imod en af Støjbergs ministerkollegaers tidligere udtalelser:

- Jeg er fløjtende ligeglad med, om et menneske kommer fra Brasilien, Indien, Marokko eller Saudi Arabien. Bare de er dygtige. Det vigtigste er, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for, sagde Søren Pape Poulsen (K) i Berlingske tilbage i 2014, da han var nyslået formand for Konservative og endnu ikke sad i regering.

Sænker beløbsgrænsen

Lige nu skal man have tilbudt et job med en årsløn på minimum 417.793 kroner for at få arbejdstilladelse i Danmark.

Den vil regeringen dog sænke til 330.000 kroner. Men kun til folk fra nogle udvalgte lande. Landene tæller blandt andet Japan, USA og Kina.

Disse lande vil regeringen have arbejdskraft fra Regeringen vil sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft fra 30 lande: * USA * Singapore * Kina (inkl. Hong Kong) * Australien * Canada * Japan * Brasilien * Malaysia * Indien * Thailand * Mexico * Rusland De resterende 13 lande er EU/EØS-lande. kilde: Udlændinge- og integrationsministeriet

Bøjer sig

I dag sidder Pape i regering som justitsminister og har ikke tid til at kommentere udspillet, men henviser til partiets erhvervsordfører, Anders Johansson.

- Det er en fornuftig vej at gå, siger han til Ekstra Bladet.

Din formand har tidligere udtalt, at han er ligeglad med, hvor folk kommer fra, bare de er dygtige. Mener I stadig det?

- Ja, det gør vi stadig. Vi synes, at det her er et skridt i den rigtig retning. Det åbner muligheden for at rekruttere mere arbejdskraft. Vi havde gerne set, at de var gået endnu længere.

- Vores udgangspunkt er stadig, at beløbsgrænsen skal sænkes for alle, og at det ikke er så afgørende, hvilket land man kommer fra. Bare man er det rigtige talent. Men det kan vi godt fornemme ikke kan lade sig gøre med det flertal, der er i øjeblikket.

Anders Johansson afviser, at Konservative vil prøve at få beløbsgrænsen sænket for alle lande.

Så I føjer jer lidt, fordi I synes, det er den rigtige retning?

- Vi har den tilgang til politik, at de ting, der trækker i den rigtig retning, bakker vi op om, siger erhvervsordføreren.

S og DF afviser

Både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne afviser forslaget blankt. De to partier frygter, at det vil gøre det sværere for de danskere, der står uden for arbejdsmarkedet at få et job. Man skal i stedet opkvalificere de ledige, mener S og DF.

S og DF åbner dog op for at lave nogle lempelser, der kan hjælpe virksomhederne ud fra den nuværende beløbsordning.

Også LO's formand Lizette Risgaard er kritisk over for forslaget. Hun henviser til, at man allerede i dag kan ansætte udenlandske smede og elektrikere inden for den nuværende beløbgrænse.

Dermed passer det ikke, at beløbsgrænsen skal sænkes, fordi Danmark mangler eksempelvis kemiingeniører, siger Lizette Risgaard.

- Kemiingeniører har en gennemsnitsløn på cirka 62.000 kroner, og regeringen vil sænke beløbsordningen helt ned til en månedsløn på 27.000 kroner. Så den må man længere ud på landet med, siger Lizette Risgaard til Ritzau.

