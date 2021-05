Pape: Schlüter var et teenageidol

Sådan vil Pape huske Schlüter

Søren Pape Poulsen vil især huske den afdøde statsminister for hans optimstiske sind:

- Det vigtigste at tage med fra Schlüter er hans optimistiske sind og evne til at løse selv de sværeste situationer. Han var jo den, der talte op i stedet for at tale ned, fortæller Pape til Ekstra Bladet.

Derudover er det især indførelsen af arbejdsmarkedspensionen og genopretningen af dansk økonomi, der står tilbage for Pape.

Men også en samarbejdsevne, der favnede alt fra Radikale Venstre til det hedengange Fremskridtspartiet, må man lade sig særligt inspirere af i 2021, mener Søren Pape:

- Han havde en meget pragmatisk tilgang til politik og lod ikke ideologi stå i vejen. Det må have krævet noget særligt for nu at sige det pænt.