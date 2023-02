Pape træt af drillerier: 'Der går grænsen'

Fem partier ophæver clearingaftalen i forbindelse med afstemningen om afskaffelsen af store bededag. Det får blandt andet konsekvenser for miljøministerens planlagte tur til Indien, og dér går grænsen for Søren Pape

Når lovforslaget om afskaffelsen af store bededag tirsdag skal behandles i Folketinget, bliver det formentlig med en noget mere proppet folketingssal, end man plejer at se.

De fem partier SF, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har nemlig droppet den såkaldte clearingaftale, hvilket betyder, at de sender samtlige af deres medlemmer i salen for at stemme. Og så bliver de øvrige partier nødt til at gøre det samme, hvis de vil have lovforslaget stemt igennem.

Det har nu fået konsekvenser for en større rejse til Indien, som miljøminister Magnus Heunicke (S) skulle have været med på sammen med blandt andre kronprinsparret. For nu må miljøministeren ifølge BT bliver hjemme for at stemme ja til afskaffelsen af helligdagen.

Annonce:

De vil drille

Og det vækker harme hos formanden for de konservative, Søren Pape Poulsen, at 'politiske drillerier' skal få sådanne konsekvenser. Det fremgår af et opslag på Twitter, han har delt lørdag.

'Kronprinseparret, erhvervslivet og regeringen skal i eftermiddag rejse til Indien på stort og længe planlagte erhvervsfremstød, som kan sikre danske virksomheder milliarder. Men fordi dele af Folketinget vil drille er rejsen nu i fare. Der går grænsen for mig,' lyder det.

'Selvfølglig skal udenrigsministeren kunne repræsentere Danmark. Jeg er inderligt imod afskaffelsen af store bededag, men drilleriet gør ingen forskel - kun skade. Konservative stemmer med de folk, som vi plejer, så rejsen kan gennemføres som planlagt,' fastslår han.

Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) skal efter planen med på turen. Om det fortsat er planen vides endnu ikke.

Læs også: Q om ny finte: - Politisk drilleri