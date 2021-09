Paris-borgmester melder sig på banen som præsidentkandidat

Paris' borgmester, socialistiske Anne Hidalgo, melder sig søndag officielt som kandidat til næste års præsidentvalg.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Dermed slutter hun sig til en voksende liste af udfordrere til præsident Emmanuel Macron.

- Dette er alvorstider, og for at indgyde håb har jeg besluttet at stille op som kandidat til den franske præsidentpost, siger 62-årige Hidalgo.

Hidalgo blev i 2014 den første kvindelige borgmester i Frankrigs hovedstad. Hun har styret byen igennem flere kriser.

Under Hidalgos embedsperiode har Paris blandt andet været ramt af Bataclan-angrebet i 2015.

Også store demonstrationer anført af bevægelsen De Gule Veste og en brand, der næsten ødelagde katedralen Notre Dame, har præget hendes tid.

Ifølge målinger står Hidalgo til omkring 8 procents opbakning i første valgrunde i april.

Hun har derfor et stort arbejde foran sig, hvis hun for alvor skal bejle til posten.

Socialistpartiet i Frankrig har haft væsentlige udfordringer, siden Francois Hollande, der var præsident fra 2012 til 2017, helt opgav at blive valgt til en anden periode. Hollande var voldsomt upopulær i befolkningen.

Generelt står venstrefløjen med en række udfordringer. Det mener Rémi Lefebvre, som er professor i politologi ved universitet i Lille.

- Problemet på den franske venstrefløj er, at der ikke er et dominerende parti, siger han ifølge britiske The Guardian.

- Der er ikke et parti, der har adskilt sig fra de andre, og er blevet den 'brugbare stemme' på venstrefløjen.

Hidalgos kandidatur blev meddelt ved et arrangement i Rouen i Normandiet.

Midtersøgende Macron har endnu ikke officielt meldt sig som kandidat.