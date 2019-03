Parlamentet har talt: Brexit skal udskydes

Det britiske parlaments underhus har stemt for at udskyde brexit. Nu er det op til EU, om en udskydelse skal accepteres

Brexit skal udskydes.

I første omgang til 30. juni i år. Det har det britiske parlament besluttet at gå efter torsdag aften. Det er sket ved en afstemning med stemmetallet 412 - 202.

Forud for hovedafstemningen fandt fire afstemninger om forskellige ændringsforslag sted.

Mest opsigtsvækkende var forslaget om, at Underhuset skulle arbejde på at få en ny folkeafstemning om brexit sat i stand.

Det faldt dog med et brag, da Labour, som ellers bakker op om en ny afstemning, valgte at afstå fra at stemme om det forslag på nuværende tidspunkt.

Efter Underhusets beslutning om at bede Theresa May gå efter en udskydelse af brexit, er det nu op til EU's stats- og regeringschefer at beslutte, om de vil acceptere det britiske parlaments beslutning.

Theresa May vil i første omgang rejse til EU-topmøde i næste uge for at bede om udsættelsen.

Dagen forinden vil Theresa May efter alt at dømme - igen, igen - sætte sin aftale med EU til afstemning i underhuset.

Hvis aftalen bliver forkastet for tredje gang, og parlamentet altså ikke har stemt for en udtrædelsesaftale, vil May bede om en længere udskydelse.

Den løsning har EU's præsident, Donald Tusk, allerede indikeret, at han vil være åben for. Spørgsmålet er nu, om det er muligt at opnå enstemmighed hos alle 27 stats- og regeringschefer i EU.