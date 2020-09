Parti anklager Frie Grønne for at brande sig på afvist partinavn

Partiet fik i juni afvist navnet Frie Grønne af Valgnævnet, da partinavnet mindede for meget om partiet De Grønne, der også er i gang med at skaffe vælgererklæringer til næste folketingsvalg.

Partiets reelle navn er Frie Grønne - Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

Det ærgrer formand for De Grønne, Jonas Holm, der er bange for, at sit parti vil blive forvekslet med det profilstærke Frie Grønne.

- Jeg er skuffet over, at de omgår afvisningen af deres navn med en bi-sætning. I praksis og udadtil vil de jo kun kalde sig Frie Grønne. Afgørelsen fra nævnet påpeger klart, at det er svært ikke at forveksle deres med vores partinavn, siger Jonas Holm.

Formand for De Grønne, Jonas Holm, er bange for at det nye parti Frie Grønne, kommer til forvirre vælgerne med deres forvekslende navne. Foto: Piet Simonsen/PR

Afvist navn gælder ikke markedsføring

Frie Grønne - Danmarks Nye Venstrefløjsparti gør ikke meget ud af at få hele navnet med, hverken på hjemmesiden, i medierne eller til pressemødet i dag

Det er dog ikke op til Valgnævnet at vurdere, hvordan partiet vælger at brande sig selv. De vurderer udelukkende, om navnet på stemmesedlen kan forveksles.

Jonas Holm fra De Grønne mener dog, at markedsføringen lige så godt kan forvirre vælgerne som navnet på stemmeseddelen, hvis ikke mere.

- Begge vores partier skal til at kæmpe om vælgererklæringer, men de har flere kendte ansigter. Når folk ser der står 'De Grønne' på min Tesla, så vil mange jo tænke 'Det må være Uffe Elbæks nye parti', siger Jonas Holm.

Valgnævnets afgørelse Læs her på hvilket grundlag, valgnævnet valgte at afvise partinavnet Frie Grønne. Afslaget er bunder i denne paragraf: Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som kan give anledning til, at partiet forveksles med et andet parti, hvis partinavn er godkendt af Valgnævnet til deltagelse i kommende folketingsvalg, jf. folketingsvalglovens § 13, stk. 1, nr. 7, jf. nr. 3. Valgnævnets vurdering: ”Navnet ”Frie Grønne” vil med næsten sikkerhed give anledning til forveksling med ”De Grønne”: ' 1. Fordi hovedfokus vil være på ordet ”Grønne” 2. Fordi ”De Grønne” er et (social)liberalt parti, og ordet ”frie” meget let kan kobles til Frihed og Liberal 3. Fordi vi antager det er tidligere medlemmer af Alternativet og de Radikale, som står bag partinavnet, og partiet derfor må forventes at tegne en politik, der også slår meget på grøn omstilling og personlig frihed ligesom ”De Grønne”. De to navne kunne således næsten ikke ligge tættere, og vil med næsten sikkerhed føre til en høj grad af forveksling i vælgernes bevidsthed. Derudover vil det også give anledning til sproglig forvirring i f.eks. fælles debatter og markedsføringsmæssige udfordringer. Vis mere Luk

Kan ende i retten

Frie Grønne - Danmarks Nye Venstrefløjsparti er ikke en dag gammel endnu, men kan måske allerede se frem til tur i retten.

Jonas Holm fra De Grønne vil vurdere over det næste stykke tid om forvekslingen er så stort et problem, at han vil gå i retten med det.

- Det er tydeligt for mig, at de helt bevidst og næsten konsekvent omgår Valgnævnets afgørelse. Så jeg vil kigge på det med min advokat og vurdere om det er det værd at lægge sag an, siger Jonas Holm.

Partiet med Sikandar Siddique som formand har også blot kaldt den officielle forening for 'Frie Grønne'.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Frie Grønne - Danmarks Nye Venstrefløjsparti.