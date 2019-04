Parti: Catalonsk leder må ikke stille op ved EU-valg

Spanske valgmyndigheder blokerer for, at den tidligere catalonske regionspræsident Carles Puigdemont kan stille op ved valget til Europa-Parlamentet i næste måned.

Det oplyser den valgliste, Junts per Catalunya (Sammen for Catalonien), som Puigdemont er stifter af.

Det var ikke umiddelbart muligt at få en kommentar fra den spanske valgkommission. Men nyhedsbureauet AFP har set kommissionens afgørelse.

Junts per Catalunya skriver i en pressemeddelelse mandag, at Spaniens valgkommission vil "lukke munden" på Puigdemont og skubbe ham til side.

To andre tidligere medlemmer af det catalonske regionalstyre, Toni Comin og Clara Ponsati, har også fået forbud mod at stille op.

Puigdemont flygtede fra Spanien i 2017, efter at han havde stået i spidsen for et forsøg på at løsrive Catalonien fra resten af Spanien. Han bor i dag i Belgien.

Toni Comin og Clara Ponsati var også involveret i det forfatningsstridige forsøg på at løsrive Catalonien.

Forsøget udløste den værste politiske krise i Spanien i mange år.

De øvrige separatistledere, der blev i Spanien, er stillet for retten for deres medvirken i løsrivelsesforsøget.