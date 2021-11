Parti kræver omvalg i København efter fejl ved stemmesedler

Ved det igangværende valg er der ud for hver kandidat et afkrydsningsfelt, hvor krydset skal sættes.

Men det felt mangler helt ud for fire kandidater fra partiet Frihedslisten, som stiller op i Københavns Kommune.

Fejlen får Frihedslisten til at kræve omvalg. Det fortæller Flemming Blicher, der er initiativtager til Frihedslisten.

- Vi har allerede fået en del henvendelser fra vælgere, som ikke har kunnet finde et felt at sætte kryds i og derfor ikke har kunnet stemme, som de ønskede det.

- Det er Københavns Kommunes eneste opgave med sådan en stemmeseddel, at sørge for at der er afkrydsningsfelter til alle kandidater, og det er der ikke.

- Derfor må valget i Københavns Kommune simpelthen gå om, siger Flemming Blicher.

Han tilføjer, at Frihedslisten er i dialog med Københavns Kommune om fejlen.

Stadig gyldig

Over for Ekstra Bladet understreger Københavns kommunes leder af rådhussekretariatet, Solvejg Jakobsen, at stemmesedlerne fortsat er gyldige trods fejlen.

- Det er rigtigt, at der beklageligvis er en fejl, hvor der ikke er firkanter ud for fire af Frihedslistens kandidater. - Men det betyder ikke, at stemmesedlen er ugyldig.

- Man kan stadig stemme på kandidaterne, så længe man sætter sit kryds i det felt, hvor navnet står, siger Solvejg Jakobsen, der opfordrer folk til at spørge valgtilforordnede på valgstederne, hvis de er i tvivl.

Lederen af rådhussekretariatet fortæller samtidig, at Borgerrepræsentationen efter valget skal tage stilling til en eventuel klage fra Frihedslisten.

I Københavns Kommune stiller Frihedslistens op med kandidaterne Jovan Tasevski, Per Brændgaard, Agathe Dorado, Cecilie M. Albrecht og Jeanette Strauss.

På de fejlfyldte stemmesedler i kommunen er der kun et afkrydsningsfelt ud for Jovan Tasevski.