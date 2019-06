Parti satser på 'smutvej': - En af valgets helt store overraskelser

Kristendemokraterne ser ud til at være på vej i Folketinget, selvom partiet ikke når den nationale spærregrænse på to procent

Da Kristendemokraternes formand, Stig Grenov, tog orlov fra valgkampen og gav stafetten videre til 'valg-baben', Isabella Arendt, var der nok mange, der troede, at hun ville blive redningsvesten, der skaffer partiet adgang til Folketinget.

Men tre dage før valget tyder meningsmålingerne ikke på, at Kristendemokraterne når op over den nationale spærregrænse på to procent.

I stedet ser redningsmanden ud til at blive den populære stemmesluger i Vestjyllands Storkreds, Kristian Andersen.

Det er crazy

Politikeren fra Tarm er nemlig så populær, at han kan få Kristendemokraterne i Folketinget gennem et kredsmandat, der forventes at kræve cirka 18.000 stemmer.

- Det ser ud til at ske for Kristendemokraterne. Det vil være en af valgets helt store overraskelser. Det er - for at bruge Uffe Elbæks ord - crazy, siger professor og analytiker Robert Klemmensen til Ekstra Bladet.

Hvis et parti får et kredsmandat, behøver partiet ikke leve op til den nationale spærregrænse på to procent, og dermed er kredsmandatet alene nok til at få Kristendemokraterne i Folketinget.

Ved sidste valg fik Kristendemokraterne 7.646 hvoraf cirka 4000 var personlige stemmer til Kristian Andersen. Partiet ser dog ud til at få et markant bedre Folketingsvalg denne gang, hvilket blandt andet ser ud til at skyldes, at Esben Lunde Larsen ikke genopstiller i Ringkøbing-kredsen. Det har frigjort i omegnen af 10.000 stemmer.