Partier vil bekæmpe nulfejlskultur med ny karakterskala

Det bliver måske besværligt, men det er nødvendigt. Den nuværende karakterskala skal ændres, for den fungerer ikke optimalt.

Sådan lyder det fra både SF og Dansk Folkeparti i forbindelse med offentliggørelsen af en omfattende evaluering af det karaktersystem, som elever og studerende bedømmes efter i dag.

Et centralt problem med skalaen, der strækker sig fra -03 til 12, er ifølge partierne, at den underbygger en kultur, hvor der er for meget fokus på fejl.

Samme opfattelse har uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) der sammen med undervisningsminister Merete Riisager (LA) har bebudet, at regeringen vil præsentere et forslag til et nyt karaktersystem til foråret.

Ifølge uddannelsesordfører for SF Jacob Mark betyder et stort spring mellem karaktererne 4, 7 og 10, at få fejl kan få markante konsekvenser for de studerendes eksamensbeviser.

Det kan måske være en enkelt fejl, der skærer tre karakterpoint af beviset, hvis en præstation udløser et 4-tal i stedet for et 7-tal.

- Det er vores opfattelse, at vi skal lave skalaen om, så der er flere karakterer at få og flere nuancer i skalaen, siger Jacob Mark.

- Derudover skal man også belønne originalitet og kreativitet på alle trin i skalaen, hvor man i dag kun belønner, at man har et vist antal rigtige.

Hos Dansk Folkeparti peger uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl desuden på behovet for en karakter for den ekstra gode indsats.

- Der mangler en karakter for den ekstraordinært gode præstation svarende til det 13-tal, man havde i den gamle skala, siger han.

Han mener, at der er gået inflation i antallet af 12-taller - altså den højst opnåelige karakter - på landets uddannelsesinstitutioner.

Evalueringen af karakterskalaen beretter da også om en stigning. Mens der i 2007 blev givet knap 13 procent 12-taller på landets videregående uddannelser, var der cirka 18 procent 12-taller i 2016.

- Grundlaget for karakterskalaen er, at der skal være en vis procentdel, der får de enkelte karakterer, for at den er brugbar, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

En manglende karakter for den ekstraordinære præstation og problemer med for store spring mellem karaktererne midt på skalaen er netop nogle af de punkter, der fremhæves som problematiske i evalueringen.

- Samlet set synes jeg, at evalueringen peger på nogle problemer, som glimrende vil kunne løses, hvis man gik tilbage til 13-skalaen, siger Dansk Folkepartis uddannelsesordfører.

Socialdemokratiet og De Radikale er ligeledes åbne for at se på ændringer af karaktersystemet. Socialdemokratiet lægger dog vægt på, at man skal overveje eventuelle ændringer grundigt.

- Det berører alle dele af uddannelsessystemet, når man laver både store og små ændringer i karaktersystemet og måden, det bruges på. Derfor skal man tænke sig godt om, siger partiets uddannelsesordfører, Mette Reissmann.

Evalueringen af karaktersystemet er foretaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet.