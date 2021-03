Partier vil bringe regeringen i mindretal om vaccinestrategi

Et flertal i Folketinget udenom regeringen vil onsdag støtte en erklæring, der pålægger regeringen at inddrage Folketinget i en fremtidig vaccinestrategi for Danmark.

Det fortæller partierne ifølge Politiken.

Fra nu af vil Folketinget inddrages i bestræbelserne på at skaffe flere coronavacciner. Sådan lyder det i en erklæring fra Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og De Radikale.

- Vi skal have sendt et meget klart signal til regeringen om, at når det handler om noget så central som en vaccinestrategi, så er det ikke noget en regering egenrådigt kan bestemme, siger Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, til Ritzau.

Politiken er i besiddelse af den konkrete vedtagelsestekst. Her bliver statsminister Mette Frederiksens (S) omdiskuterede tur til Israel fremhævet som et eksempel på manglende inddragelse.

Statsministeren har været i Israel for at diskutere et vaccinesamarbejde med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, og Østrigs forbundskansler, Sebastian Kurz.

Statsministerens rejse til Israel blev kritiseret af et bredt udsnit af Folketingets partier.

Erklæringen, som partierne vil vedtage onsdag, lægger i forlængelse af den kritik.

- Det her er et vink med en vognstang om, at det her er en uacceptabel fremfærd, siger Peder Hvelplund.

I erklæringen pålægges regeringen at indlede forhandlinger med Folketingets partier om en vaccinestrategi.

De Konservative argumenterer over for Politiken med, at en vaccinestrategi får konsekvenser i flere år fremover.

- Det her er beslutninger, som rækker langt ind i fremtiden, og som skiftende regeringer fremover skal kunne se sig selv i. Derfor skal andre end regeringen selvfølgelig inddrages, siger han til Politiken.